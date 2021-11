BayWa-Aktie leichter: Preissteigerungen auf dem Agrarmarkt

Der Getreidepreis macht bei Brot, Nudeln und anderen Lebensmitteln nur einen vergleichsweise geringen Teil des Endpreises im Einzelhandel aus, doch haben Landwirte und Nahrungsmittelindustrie selbst in mehreren Bereichen mit großen Preissteigerungen zu kämpfen. So ist der Preis von Stickstoffdünger laut Baywa innerhalb eines Jahres um 200 Prozent gestiegen - getrieben durch den rasanten Anstieg der Strom- und Energiepreise. Die Düngerherstellung sei sehr stromintensiv, sagte Lutz.

Das Münchner Unternehmen meldete für die ersten neun Monate kräftige Gewinnsteigerungen in allen Geschäftsfeldern Energie, Agrarhandel und Bau. Der Vorsteuergewinn des MDAX-Konzerns verdoppelte sich im Vergleich zu den ersten drei Quartalen 2020 nahezu, von knapp 103 auf annähernd 192 Millionen Euro, was der Vorstandschef als "sensationelles Ergebnis" wertete. Der Umsatz legte um gut 17 Prozent auf 14,3 Milliarden Euro zu. Die Baywa hat in den vergangenen Jahren vor allem das Geschäft mit dem Bau von Solarkraftwerken ausgebaut. In diesem Bereich ging es sehr schnell aufwärts: Der Umsatz schoss um über zwei Drittel auf 2,2 Milliarden Euro in die Höhe.

BayWa-Aktien verlieren im XETRA-Handel zeitweise 0,26 Prozent auf 39,00 Euro.

MÜNCHEN (dpa-AFX)

