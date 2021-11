Beyond Meat macht deutlich mehr Verlust: Beyond-Meat-Aktie auf Talfahrt

Je Aktie fuhr Beyond Meat im Berichtszeitraum einen Verlust von 0,87 US-Dollar ein. Das war mehr als vor Jahresfrist, als beim EPS von Minus von 0,310 US-Dollar in den Büchern gestanden hatte. Analysten hatten dem Konzern zuvor einen Verlust je Aktie von 0,373 US-Dollar zugetraut. Unterm Strich fiel ein Verlust von 54,8 Millionen Dollar an.

Die Erlöse stiegen unterdessen um 13 Prozent von 94,4 Millionen USD auf 106,4 Millionen US-Dollar - eigentlich ist das Unternehmen deutlich stärkeres Wachstum gewohnt. Damit unterbot Beyond Meat die Analystenschätzungen, die sich zuvor auf 109,2 Millionen US-Dollar belaufen hatten.

Die Beyond Meat-Aktie zeigt sich im vorbörslichen Handel an der NASDAQ deutlich schwächer: Die Aktie stürzt an der NASDAQ zeitweise um 15,28 Prozent auf 80,04 Dollar ab.



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Beyond Meat, Pavel Kapysh / Shutterstock.com