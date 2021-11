Unilever-Aktie fester: Unilever legt wohl Verkaufspläne für Q-Tips auf Eis

Das ist ein Rückschlag für den niederländischen Konsumgüterkonzern, der unter Druck steht, sein Wachstum zu beschleunigen.

Unilever hatte Anfang des Jahres angekündigt, Marken wie Q-Tips, Caress, TIGI, Timotei, Impulse und Monsavon auszugliedern und in einem neuen, separaten Unternehmen namens Elida zu bündeln. Berater wurden engagiert, um einen Verkauf der Marken zu prüfen, die im vergangenen Jahr zusammen einen Umsatz von rund 600 Millionen Euro erwirtschafteten.

Der Konzern, zu dem auch bekannte Marken wie Dove-Seife oder Domestos-Reinigungsprodukte gehören, war mit anderen, wenig wachstumsstarken Geschäftsbereichen ähnlich verfahren - etwa mit der Brotaufstrichsparte, die 2018 verkauft wurde, und dem Großteil seines Teegeschäfts, das derzeit veräußert wird.

Das Interesse an den Beauty- und Körperpflegemarken - einer Sammlung weitgehend regionaler Marken in Nordamerika und Europa - sei jedoch nicht groß genug gewesen, um ein ausreichend hohes Angebot zu erhalten, sagten die Informanten. Also habe Unilever den Verkaufsprozess in den vergangenen Wochen beendet. Wie bei allen Verkaufsprozessen könnten die Pläne irgendwann aber wieder aufgegriffen werden, sagte eine der Personen.

Die Unilever-Aktie notiert in London zeitweise 0,79 Prozent höher bei 39,02 GBP.

LONDON (Dow Jones)

