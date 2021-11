Erstkurs der Rivian-Aktie massiv über Ausgabepreis: Tesla-Konkurrent Rivian zündet Kursfeuerwerk bei Milliarden-Börsengang

• Rivian feiert sein Börsendebüt• Erstkurs massiv über Ausgabepreis• Hoffen auf Wiederholung der Tesla-Story Der Elektroautobauer Rivian ist auf dem Börsenparkett angekommen. Der Erstkurs lag bei 106,75 US-Dollar und damit rund 37 Prozent über dem Ausgabepreis. Die Rivian-Aktien wurden mit einem Preis von 78 US-Dollar ausgegeben, nachdem das Unternehmen aufgrund hoher Nachfrage die Ausgabespanne zuvor deutlich angehoben hatte. Der Erlös lag somit bei 11,9 Milliarden US-Dollar, womit dem Amazon -Investment der bisher größte Börsengang 2021 gelungen ist. Damit wurde Rivian zum Start an der Börse mit 76,4 Milliarden US-Dollar bewertet, das ist mehr als das Zweifache der letzten Finanzierungsrunde im Januar.

Tesla-Konkurrent auf den Spuren des Musk-Konzerns

Rivian wird bei vielen Beobachtern als ernsthafter Tesla-Rivale gehandelt. Das Unternehmen hat dem Konzern von Elon Musk mit dem Produktionsstart für seinen Elektro-Pickup R1T den Rang abgelaufen. Während Tesla-Fans noch bis mindestens 2022 auf die Auslieferung des Cybertruck warten müssen, fahren die ersten Rivian-Fahrzeuge in dieser Fahrzeugklasse bereits auf US-amerikanischen Straßen.

Verglichen mit Tesla ist die Produktpalette von Rivian allerdings mehr als übersichtlich: Für den Dezember ist der Produktionsstart des zweiten Rivian-Fahrzeugs, des RS1, vorgesehen. In den Folgemonaten will der Börsenneuling die Produktion dann kontinuierlich hochfahren.

Wie der große Rivale plant auch Rivian mittelfristig den Aufbau eines eigenen Ladenetzes und hat zudem eine hauseigene Batterieproduktion im Visier. Zudem nutzen beide Unternehmen das gleiche Vertriebsmodell ohne Mittelsmänner.

Namhafte Investoren im Boot

Unterstützt wird Rivian von durchaus prominenten Investoren. 20 Prozent der Anteile hält als Großaktionär der Internetriese Amazon, der zudem der größte Kunde von Rivian ist. 100.000 Elektro-Transporter hat der Großinvestor bei Rivian bestellt, deren Produktion der EV-Bauer Presseangaben zufolge priorisiert behandeln will. Schon im kommenden Jahr sollen die ersten Rivian-Fahrzeuge der Amazon-Flotte beitreten.

Neben Amazon ist auch der Traditionsautobauer Ford als Investor bei Rivian an Board. Unklar ist noch, welche Pläne das US-Unternehmen mit seiner Beteiligung verfolgt, zuletzt war die Rede von einem "strategischen Investment".



Die Rivian-Aktie zeigt sich an ihrem ersten Handelstag an der NASDAQ aktuell um 41,51 Prozent höher bei 110,38 US-Dollar.



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: David Becker/Getty Images, Michael Vi / Shutterstock.com