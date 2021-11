NVIDIA drängt ins Omniverse: Allzweckwaffe Künstliche Intelligenz treibt NVIDIA-Aktie auf Rekordhoch

• NVIDIA präsentiert auf GTC seine Vision vom Omniverse• Chiphersteller drängt zunehmend in den Fahrzeugmarkt• Fokus auf digitale Zwillinge NVIDIAs KI-Konferenz GTC 2021 wurde mit Spannung erwartet. Und Anleger wurden nicht enttäuscht, der Chiphersteller hat eine Reihe von Neuerungen präsentiert, die auch an der Börse für Begeisterung sorgten. In einem Livestream präsentierte NVIDIA-Chef Jensen Huang seine Vision von einer virtuellen Zukunft.

Neue Technologie für die Autoindustrie

So plant der Chipriese unter anderem, den Automarkt weiter zu erobern. Bereits jetzt beziehen namhafte Kunden wie Mercedes oder BMW Chips von NVIDIA, nun will das US-Unternehmen insbesondere im Bereich Künstliche Intelligenz im Autosektor mitmischen.

Im Rahmen der Produktvorstellung präsentierte Huang zwei KI-gesteuerte Fahrassistenten, sowohl für autonome als auch für teil-autonome Fahrzeuge. Drive Concierge ist der Name des virtuellen Fahrassistenten, der neben zahlreichen anderen Funktionen auch über eine Funktion zum autonomen Parken des Fahrzeuges verfügt. Fahrer können das Fahrzeug verlassen, das Auto sucht dann selbständig nach einem Parkplatz in der Nähe und steuert diesen autonom an. Zudem lässt sich das Fahrzeug auch vom Parkplatz zum Standpunkt des Fahrers "rufen", wenn dieser eine Weiterfahrt plant.

Der Software-Assistent verfügt über eine dialogorientierte Sprachunterstützung, wie sie viele Anwender bereits von Apples Siri oder Amazons Alexa kennen. Den Angaben zufolge kann der Drive Concierge einfache und komplexe Sprachbefehle ausführen, etwa ein Telefonat starten oder eine Reservierung vornehmen. Darüber hinaus verfügt Drive Concierge noch über eine Reihe praktischer Features, und erkennt etwa, wenn der Fahrer potenziell abgelenkt ist und ermuntert ihn in diesem Fall zu einer Fahrpause.

Der Drive Chauffeur ist der Fahrassistent für volle Autonomie im Fahrzeug. NVIDIA zufolge sollen mit diesem Chip ausgestattete Fahrzeuge eigenständig Adressen ansteuern und dabei sowohl mit den Bedingungen im Autobahn- als auch im Stadtverkehr zurechtkommen. Fahrer können den virtuellen Assistenten in einer 3D-Visualisierung der Straße "überwachen".

Erweiterung der Omniverse-Plattform

Darüber hinaus stellte NVIDIA im Rahmen der GTC weitere Erweiterungen für seine Omniverse-Plattform vor. Die Cloud-Kollaberationsplattform soll es ermöglichen, dass Entwickler und Forscher gemeinsam an Projekten arbeiten können. Dabei legt NVIDIA seinen Schwerpunkt auf sogenannte digitale Zwillinge, also Abbilder aus der echten Welt innerhalb des Omniversums. Mit Hilfe dieser könnten etwa reale Fabriken virtuell nachgebaut werden, Anpassungen im Produktionsprozess könnten so etwa getestet werden.

Im Rahmen der Veranstaltung wurden die Möglichkeiten des Omniverse auch am Beispiel von Ericsson gezeigt: Das Unternehmen hat Städte virtuell kopiert, um die Ausbreitung von Funkwellen zu untersuchen und mit den Ergebnissen den 5G-Ausbau optimieren zu können.

Die "State and Federal Forest Services" testet auf der virtuellen Plattform, wie sich Waldbrände ausbreiten, BMW arbeitet an der Fabrik der Zukunft.

Zudem stellte NVIDIA eine neue Plattform für KI-Avatare vor, die sich auf die Entwicklung von KI-Assistenten konzentrieren soll, die in verschiedensten Bereichen, von Essensbestellungen bis zu Bankdienstleistungen, zum Einsatz kommen könnten. Auch in der Drive Concierge-Software spielen virtuelle Avatare eine Rolle.

Der Fokus auf Künstliche Intelligenz dürfte das Geschäft von NVIDIA weiter ankurbeln. Schon das Kerngeschäft mit Grafikprozessoren lief zuletzt außerordentlich gut, der Gaming- und Kryptoboom hat den Umsatz im zweiten Quartal auf ein Rekordniveau getrieben.

Der Fokus auf Anwendungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz wird auch an der Börse außerordentlich positiv aufgenommen. Die NVIDIA-Aktie hat seit Jahresbeginn 134 Prozent zugelegt, allein im letzten Monat ging es um 48 Prozent nach oben. Auch am Dienstag erreichte der Anteilsschein bei 323,03 US-Dollar einen neuen Rekordwert, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten.

Nicht nur Anleger sind für NVIDIA positiv gestimmt, auch Analysten bewerten die NVIDIA-Aktie mehrheitlich positiv: Durchschnittlich vergeben Experten für das Papier ein "Overweigt"-Rating-



