MorphoSys-Aktie gibt deutlich nach: MorphoSys bleibt in den roten Zahlen

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 35,65 EUR

-7,62% Charts

News

Analysen

Im dritten Quartal konnte das Biotechunternehmen zwar seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr ankurbeln, unter dem Strich kam jedoch ein Fehlbetrag von 112,8 Millionen Euro heraus, wie das SDAX -Unternehmen am Mittwoch nachbörslich in Planegg bei München bekannt gab. Ein Jahr zuvor hatte MorphoSys für das Jahresviertel noch ein Minus von rund 65 Millionen Euro ausgewiesen.

Wie bereits seit der vergangenen Woche bekannt gewann der Verkauf des gemeinsam mit dem Partner Incyte in den USA vermarkteten Hoffnungsträgers Monjuvi zuletzt an Fahrt. Das Krebsmedikament spülte den endgültigen Zahlen zufolge im vergangenen Quartal 18,6 Millionen Euro in die Kassen. Konzernweit stieg der Umsatz in dem Jahresviertel um 87 Prozent auf 41,2 Millionen Euro. Damit schnitt Morphosys besser ab als am Markt erwartet. Das Management um Konzernchef Jean-Paul Kress bestätigte seine Prognosen - die Umsatzziele waren wegen des schleppenden Laufs bei Monjuvi im Juli gekürzt worden.

MorphoSys-Aktie nach Zahlen auf Sinkflug - Mehrjahrestief

Die Aktien des Biotechnologie-Unternehmens haben nach den am Vorabend vorgelegten Zahlen ihre jüngste Talfahrt forciert. Der Kurs war am Vormittag zeitweise um fast elf Prozent auf 34,24 Euro abgerutscht und erreichte den tiefsten Stand seit 2016. Zuletzt konnte sich der Kurs etwas erholen, liegt aber mit 35,71 Euro immer noch 7,01 Prozent im Minus.

Analyst Vineet Agrawal von der Citigroup urteilte am Donnerstag in einer Studie, die Aktie lasse weiter einen zeitnahen Kurstreiber vermissen. Das Papier gehört seit einiger Zeit zu den großen Verlierern am Aktienmarkt. Seit dem Mehrjahreshoch von 146,30 Anfang 2020 ging es um rund 75 Prozent nach unten - mehr hat in dem Zeitraum kein anderer deutscher Standardwert verloren. Das Unternehmen ist an der Börse nur noch rund 1,2 Milliarden Euro wert.

Wegen des Kursverfalls stieg das Unternehmen im September auch aus dem MDAX in den SDAX ab.

PLANEGG / FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: MorphoSys