10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Donnerstag

Der DAX notiert vor dem Ertönen der Startglocke mit leichten Verlusten.

2. Börsen in Fernost erholt

In Tokio steigt der japanische Leitindex Nikkei um 3,81 Prozent auf 25.659,45 Punkte. Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite um 1,36 Prozent auf 3.300,52 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong notiert um 0,93 Prozent höher bei 20.819,13 Stellen. (7.06 Uhr MEZ)

3. Amazon kündigt Aktiensplit und Rückkaufprogramm an

Der weltgrößte Einzelhändler Amazon will seine Aktien für Kleinanleger erschwinglicher machen. Zur Nachricht

4. K+S hält an Jahreszielen fest - trotz Ukraine-Krie

Der Düngerkonzern K+S hält trotz des rasanten Anstiegs der Energiepreise an seinen Anfang Februar ausgegebenen Jahreszielen fest. Zur Nachricht

5. LEG Immobilien vermeldet Gewinnplus - Höhere Dividende angekündigt

Die jüngsten Wohnungszukäufe und steigende Mieten haben dem Immobilienkonzern LEG im abgelaufenen Jahr zu einem deutlichen Gewinnplus verholfen. Zur Nachricht

6. CompuGroup Medical will nach gutem Geschäftsjahr weiter wachsen

Die CompuGroup Medical SE hat im vierten Quartal bei deutlich höheren Erlöse operativ weniger verdient. Zur Nachricht

7. IWF gewährt Ukraine milliardenschweren Notkredit

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat der Ukraine einen Notkredit über 1,4 Milliarden US-Dollar (knapp 1,3 Milliarden Euro) gewährt. Zur Nachricht

8. Deutsche Bank-Aktie: Deutsche Bank hält Risikopositionen in Russland für "sehr begrenzt"

Die Deutsche Bank hat nur eine sehr begrenzte Risikoposition in Bezug auf Russland und die Ukraine. Zur Nachricht

9. Bayer veräußert Schädlingsbekämpfung-Sparte für Milliardenbetrag

Der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer verkauft seinen Geschäftsbereich "Environmental Science Professional" (ESP) für einen Milliardenbetrag an den Finanzinvestor Cinven. Zur Nachricht

10. Euro hält sich über 1,10 US-Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag zu Beginn eines ereignisreichen Tags deutlich über der Marke von 1,10 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1060 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com