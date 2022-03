Ukraine-Krieg im Ticker: DAX startet leichter -- Asiatische Börsen erholt -- Handel in Moskau steht weiter still -- Amazon kündigt Aktiensplit und -rückkauf an -- K+S, Deutsche Bank im Fokus

Credit Suisse hält Risiko in Russland für kontrollierbar. Hannover Rück erhöht Dividende nach starken Jahreszahlen deutlich. CompuGroup Medical will nach gutem Geschäftsjahr weiter wachsen. IWF gewährt Ukraine milliardenschweren Notkredit. LEG Immobilien vermeldet Gewinnplus - Höhere Dividende angekündigt.

Der deutsche Leitindex bewegt sich am Donnerstag etwas tiefer. Der DAX beginnt die Sitzung 0,21 Prozent tiefer bei 13.819,44 Punkten. Der TecDAX eröffnet ebenfalls im Minus. Im Fokus der Anleger steht das erwartete Treffen der Außenminister Russland und der Ukraine, von dem am Markt eine Annäherungen zwischen beiden Parteien erhofft wird. Zuletzt haben sich leichte Signale einer Kompromissbereitschaft gezeigt. Am Nachmittag steht außerdem der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank an. Da die Inflation durch den Krieg in der Ukraine weiter ansteigt und außerdem neue Unsicherheiten mit der Lage einhergehen, könnte eine Zinserhöhung unmittelbar bevorstehen. Darüber hinaus öffnen zahlreiche Unternehmen ihre Bücher zum abgelaufenen Quartal und Geschäftsjahr.





Die europäischen Märkten notieren am Donnerstag schwächer. Der EuroSTOXX 50 bewegt sich zum Handelsstart im Minus. Anleger blicken einerseits gespannt auf die bevorstehenden Gespräche zwischen Dmytro Kuleba und Sergej Lawrow, den Außenministern der Ukraine und Russlands, aber auch die EZB-Sitzung am Nachmittag könnte für weitere Impulse sorgen. Unternehmensseitig steht der Tag außerdem ganz im Zeichen der Bilanzsaison.





Anleger an der Wall Street wagten sich am Mittwoch vermehrt aufs Parkett. Der Dow Jones eröffnete den Handel mit einem Zuschlag von 0,7 Prozent bei 32.860,42 Punkten und legte anschließend noch weiter zu. Zur Schlussglocke stand er 2,00 Prozent höher bei 33.286,25 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite stieg daneben letztlich um 3,59 Prozent auf 13.255,55 Stellen. Er gewann anfänglich 2,49 Prozent auf 13.113,70 Zähler hinzu und verblieb auch im Verlauf in der Gewinnzone. Der Wall Street-Handel wurde zur Wochenmitte durch die positive Gegenbewegung in Europa gestützt. Nachdem sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstag bereit zu Konzessionen zeigte, schien es mittlerweile auch auf der russischen Seite mehr Gesprächsbereitschaft zu geben. Das ließ Hoffnungen an der Börse aufkeimen. So hieß es, dass russische Außenministerium würde nicht mehr den Sturz der ukrainischen Regierung forcieren wollen. Auch die staatliche Souveränität der Ukraine stehe nicht mehr zur Debatte. Analyst Arne Petimezas von AFS riet gegenüber Dow Jones Newswires dennoch zur Vorsicht: "Auch wenn die Konturen eines Kriegsendes sichtbar werden, bedeutet das nicht unbedingt, dass die Kämpfe in absehbarer Zeit aufhören werden".