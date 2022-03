Morgan Stanley, Pfizer & Co.: Diese 10 Dividenden-Aktien empfiehlt Jim Cramer

• Große Unsicherheit unter den Anlegern• Dividenden-Aktien könnten mehr Sicherheit bieten• Jim Cramer empfiehlt zehn Dividendenwerte zum Kauf

Die Aktienmärkte haben sich im bisherigen Jahresverlauf sehr volatil entwickelt. Zwar erholt sich die US-Wirtschaft gut von den Folgen der Corona-Pandemie, doch inzwischen ist die Inflation derart hoch, dass Anleger und Notenbanker deshalb besorgt sind. Als Reaktion darauf hat die US-Notenbank für März eine erste Zinserhöhung signalisiert und für den weiteren Jahresverlauf weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. Eine solche straffere Geldpolitik dürfte auch Auswirkungen auf den Aktienmarkt haben, denn höhere Zinsen steigern zum einen die Attraktivität von festverzinslichen Anlagen gegenüber Aktien, zum anderen erhöhen sich dadurch die Kreditkosten der Unternehmen. Hinzu kommt, dass der russische Präsident Wladimir Putin mit seinem Angriff auf die Ukraine derzeit eine jahrzehntealte Friedensordnung zerstört. All dies sorgt bei den Anlegern für viel Verunsicherung.

Dividenden-Aktien interessant

Angesichts dieser Unsicherheiten könnten sich Anleger auf der Suche nach mehr Sicherheit solchen Aktien zuwenden, die verlässlich eine solide Dividende an ihre Aktionäre ausschütten, erklärte Börsenexperte Jim Cramer in seiner Investment-Show "Mad Money" bei CNBC. "All diese wahllose Verkäufe haben viele Aktien geschaffen, die meiner Meinung nach absurd hohe Renditen ausweisen und in Relation zu den Ergebnissen spottbillig sind", sagte Cramer. Im weiteren Verlauf der Sendung nannte er solche Aktien "versehentliche High-Yielders".

Aktien mit hohen Ausschüttungen bieten einen doppelten Vorteil: Die Aktionäre können sowohl von Kurssteigerungen als auch von hohen Ausschüttungen profitieren. Dabei können hohe Dividenden sogar als Puffer für Kursverluste dienen. Bei der Auswahl guter Dividendenwerte gilt es aber nicht allein auf die Dividende zu achten, sondern vielmehr auf die Dividendenrendite. Diese Kennzahl setzt die jährliche Dividende ins Verhältnis zum Aktienkurs am Auszahlungstag.

Diese Aktien empfiehlt Jim Cramer

Die Dividendenrendite steigt also, wenn der Aktienkurs fällt. Die entscheidende Frage lautet nun, ob der Aktienkurs abgibt, weil das Unternehmen Probleme hat oder ob die Aktie nur infolge der allgemein schlechten Stimmung in einen Abwärtssog geriet.

Um nun interessante Dividenden-Aktien herauszufiltern, die lediglich mit dem Gesamtmarkt nachgaben, hat Jim Cramer fünf Kriterien zusammengestellt, die erfüllt werden müssen: Eine Rendite von mehr als drei Prozent, ein Aktienkurs, der mehr als 20 Prozent unterhalb seines Hochs liegt, ein Kurs der das Ergebnis um nicht mehr als das 25-fache übersteigt, ein Kurs der mindestens achtmal höher als das Ergebnis ist und schließlich eine Marktkapitalisierung von mindestens zwei Milliarden US-Dollar.

Dabei fand er 39 Aktien, die diese Kriterien erfüllen. Diese Liste hat Cramer dann letztlich auf zehn reduziert, die seiner persönlichen Meinung nach eine Kaufgelegenheit darstellen könnten. Folgende Dividenden-Aktien hält der ehemaliger Hedgefonds-Manager für interessant: Simon Property Group Inc, Dow Inc, International Paper Co, Walgreens Boots Alliance Inc, Kontoor Brands Inc, Newell Brands Inc, American Eagle Outfitters Inc, Pfizer Inc, Innovative Industrial Properties Inc und Morgan Stanley.

"Suchen Sie sich eine Aktie aus, die Ihnen gefällt", so Cramer. "Angesichts der derzeitigen Umstände wäre ich nicht überrascht, wenn sich demnächst sogar noch günstigere Kaufgelegenheiten anbieten, denn die Märkte sind sehr unruhig."

