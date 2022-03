Hapag-Lloyd-Aktie klettert: Weitere Gewinnsteigerung bei Hapag-Lloyd denkbar - Habben Jansen bleibt Chef

Erst in der zweiten Jahreshälfte sollte sich die angespannte Lage in den globalen Lieferketten verbessern und eine Normalisierung der Ergebnisse einleiten, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. Angesichts der andauernden Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs sei die Prognose jedoch mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Den Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) erwartet das Hapag-Lloyd-Management in diesem Jahr in einer Bandbreite von 8,9 bis 10,7 Milliarden Euro. Damit könnte das Ergebnis sowohl unter als auch über dem Vorjahreswert von 9,4 Milliarden Euro liegen.

Im vergangenen Jahr verdiente das Hamburger Unternehmen dank einer starken Nachfrage und kräftig gestiegener Transportpreise deutlich mehr als 2020. Der Konzerngewinn verzehnfachte sich nahezu auf rund 9,1 Milliarden Euro. Wie bereits bekannt, will das Management eine Dividende von 35 Euro je Aktie vorschlagen. Das ist zehnmal so viel, wie ein Jahr zuvor.

Habben Jansen bleibt bis 2027 Chef der Reederei Hapag-Lloyd

Rolf Habben Jansen bleibt für weitere fünf Jahre Chef der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd. Der Aufsichtsrat verlängerte den Vertrag des 55 Jahre alten Niederländers am Donnerstag vorzeitig bis zum 31. März 2027, wie das Unternehmen mitteilte. Zugleich wurde der Vertrag von Finanzvorstand Mark Frese bis zum 30. November 2027 verlängert.

Jansen hatte die Kommandobrücke der weltweit fünftgrößten Containerreederei im Sommer 2014 in den Ausläufern einer globalen Schifffahrtskrise von seinem Vorgänger Michael Behrendt übernommen. Gut ein Jahr später führte der Logistikexperte Hapag-Lloyd an die Börse. "Rolf Habben Jansen hat Hapag-Lloyd hervorragend durch schwierige Zeiten geführt. Heute ist Hapag-Lloyd eines der profitabelsten Unternehmen der Branche", sagte sein Vorgänger Behrendt als Vorsitzender des Kontrollgremiums.

Hapag-Lloyd-Aktien steigen im XETRA-Handel zeitweise um 4,3 Prozent auf 271,60 Euro.

