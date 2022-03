Canya Drinks bringt den ersten digitalen Vodka raus

• Das Hamburger Startup Canya Drinks launcht neuen Vodka in der NFT-Edition• Die Token geben den Eigentümern besondere Vorteile• Das Besondere: Hinter den digitalen Flaschen steht eine reale Marke

Bunte Vodkaflaschen als NFTs

Das aus Hamburg stammende Startup Canya Drinks will die Welt der Spirituosen und Mischgetränke mit dem aktuell boomenden Trend der NFTs kombinieren. Mit dem Canya Vodka in der NFT-Edition bringt das Unternehmen ein Getränk heraus, das man nicht nur in Form eines Shots während einer Partynacht genießen, sondern sich darüber hinaus auch in den digitalen Schrank stellen und bewundern kann. An jede Flasche ist nämlich ein NFT in Form eines digitalen Artworks gebunden, genauer gesagt eines von 15 animierten Flaschen-Designs von variierender Seltenheit. Kreiert wurden die virtuellen Kunstwerke von der Designagentur Higgins Design aus Hamburg, wie about-drinks berichtet. Ihre Vision beschreiben die Canya Drinks-Geschäftsführer Jonathan Harke und Maximilian Roch so: "Das Ziel ist es, mit unserer Spirituose eine Brücke für die Branche zwischen realer und digitaler Welt zu schlagen."

Der Preis für eine Flasche Vodka in der NFT-Edition wird 99,00 € (netto) betragen, inbegriffen sind sowohl eine Flasche des Premium-Vodkas in der limitierten NFT-Edition als auch das digitale Artwork als NFT auf der Ethereum Blockchain. Die Gründer von Canya kommen den Krypto-Enthusiasten bei ihrem Verkaufsmodell außerdem etwas entgegen: Die Transaktionsgebühren, die beim Übertrag des NFTs normalerweise auf ein Wallet anfallen würden, übernimmt das Unternehmen.

Die Token dienen als Eintrittskarten für den Canya Club

Jonathan Harke und Maximilian Roch wollen es jedoch nicht einfach bei der bloßen Ausgabe der NFTs belassen. Ähnlich wie andere Krypto-Startups hatten sie die Idee, die digitalen Sammlerstücke gleichzeitig zu speziellen Eintrittskarten für ihren eigenen, exklusiven Club zu machen. "Die Besonderheit an diesem NFT ist, dass wir das wohl erste Lifestyle NFT in Deutschland auf den Markt bringen, welches einen greifbaren Vorteil für seine Halter mitbringt. Denn das NFT soll nicht nur als Kunstwerk fungieren, sondern jeder NFT ist gleichzeitig eine Eintrittskarte in den Canya Club. Diese Clubmitgliedschaft bringt dir Vorteile wie freie Eintritte in Clubs, exklusive Giveaways, Zugang zu zukünftigen NFT-Launches, Einladungen zu exklusiven Canya Partys und vieles mehr. Das Stichwort hier lautet also Metaverse. Nicht du gehst in den Club, sondern der Club kommt zu dir. Eine reelle Option, wie wir finden, vor allem in diesen Zeiten", so die beiden Unternehmer gegenüber about-drinks.

Die Blockchain-Technologie garantiert hierbei die Integrität der digitalen Eintrittskarten, da so sichergestellt wird, dass wirklich nur Eigentümer eines Canya-NFTs Zugang zu dem Club haben. Sollte jemand sein NFT weiterveräußern oder in sonstiger Weise verlieren, so würde derjenige auch seinen Zugang zum Club sowie alle damit verbundenen Vorteile einbüßen. Die Gründer von Canya werden zur Wahrung der Exklusivität nach eigenen Angaben nicht mehr als 20.000 NFTs kreieren, womit es auch nie mehr als 20.000 Plätze in dem Club geben wird.

Sowohl physisch als auch digital

Interessant an diesem Vorhaben ist, dass sich der geplante Vodka in der NFT-Edition in einem bestimmten Punkt von anderen NFT-Projekten abhebt. Im Gegensatz zu den herkömmlichen digitalen Sammlungen, die losgelöst und für sich allein stehend auf Plattformen wie Openseas oder Rarible gehandelt werden, sind die NFTs von Canya untrennbar mit der realen Marke des Getränkeherstellers und dessen physischen Produkten verbunden. Daraus folgt, dass die Entwicklung des Werts der NFTs sehr eng mit der Entwicklung der eigentlichen Marke verknüpft ist. Gewinnt Canya an Popularität und ist das Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich, so steigt mit ziemlicher Sicherheit auch der Wert der NFTs.

Sobald der Verkaufsstart des Vodkas in der NFT-Edition erfolgt ist, wird das Produkt exklusiv im hauseigenen Online-Shop vertrieben werden. Das NFT ist über einen QR-Code zugänglich, der direkt mit der physischen Flasche verknüpft ist. Sobald die Flasche zu Hause angekommen ist, kann man den Code abscannen und das NFT sein Eigen nennen. Ein separater Erwerb nur des Vodkas oder des NFTs ist nicht möglich, die physische und die digitale Flasche gibt es nur zusammen im Doppelpack.

Thomas Weschle / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: archy13 / Shutterstock.com