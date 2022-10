10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Donnerstag

Der DAX wird vorbörslich minimal tiefer taxiert.

2. Börsen in Fernost uneins

Die asiatischen Börsen zeigen sich am Donnerstag mit unterschiedlichen Tendenzen.

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei zeitweise 0,81 Prozent auf 27.037,23 Einheiten.

Auf dem chinesischen Festland dreht der Shanghai Composite ins Plus und notiert zeitweise 0,29 Prozent höher bei 3.053,28 Zählern. In Hongkong zeigt sich der Hang Seng derweil 1,25 Prozent im Minus bei 16.304,84 Punkten (7.55 Uhr MEZ).

3. NEL ASA weitet Verlust aus

Der norwegische Wasserstoffkonzern NEL ASA hat im dritten Quartal einen Betriebsverlust (Ebita) von 214 Millionen NOK erzielt, nachdem das Minus im Vorjahr bei 113 Millionen NOK gelegen hatte. Zur Nachricht

4. Tesla übertrifft Erwartungen

Der Elektroautobauer Tesla hat am Mittwoch nach Handelsende an den US-Börsen seine Kennzahlen für das abgelaufenen Quartal vorgestellt. Demnach verbuchte Tesla im dritten Quartal 2022 ein EPS in Höhe von 1,05 US-Dollar. Zur Nachricht

5. IBM verzeichnet überraschend deutliches Wachstum

Das Computer-Urgestein IBM hat den Umsatz im dritten Quartal trotz eines schwierigen Marktumfelds deutlich gesteigert. Im Jahresvergleich legten die Erlöse um 6 Prozent auf 14,1 Milliarden Dollar (14,4 Mrd. Euro) zu, wie IBM am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Analysten hatten mit 13,5 Milliarden Dollar gerechnet. Zur Nachricht

6. ABB steigert operativen Gewinn deutlich

Der Schweizer Technologiekonzern ABB hat im dritten Quartal sowohl den Umsatz als auch den Gewinn gesteigert und dabei auch einen höheren Auftragseingang erzielt. Laut Mitteilung wuchs der Auftragseingang der ABB um 4 Prozent auf 8,2 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz stieg um 5 Prozent auf 7,41 Milliarden Dollar. Zur Nachricht

7. Deutsche Börse bleibt auf Wachstumskurs

Die Deutsche Börse hat ihren Wachstumskurs im dritten Quartal fortgesetzt. Mit den Nettoerlösen wie auch den Ergebnissen ging es kräftig nach oben, die Markterwartungen wurden dabei übertroffen. Neben organischem Wachstum profitierte der Börsenbetreiber von einem kräftigen zyklischen Rückenwind. Der Konzern hat die Prognose für das laufende Jahr angehoben. Zur Nachricht

8. US-Wirtschaft verzeichnet nach Einschätzung der US-Notenbank mäßiges Wachstum

Die US-Wirtschaft ist nach Einschätzung der Notenbank Fed zuletzt nur mäßig gewachsen. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen

Die Ölpreise sind am Donnerstag gestiegen. Spekulationen über eine Reduzierung der Maßnahmen Chinas zur Bekämpfung des Coronavirus und ein überraschender Rückgang der US-Ölreserven stützten die Notierungen.

10. Euro stabilisiert sich

Nach den deutlichen Kursverlusten vom Vortag konnte sich die Gemeinschaftswährung Euro vorerst stabilisieren. Am Morgen wurde der Euro bei 0,9788 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher im Kurs als am Vorabend.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com