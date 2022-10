DAX weinig verändert erwartet -- Asiens Börsen uneins -- NEL weitet Verlust aus -- Tesla übertrifft Erwartungen -- IBM mit überraschend deutlichem Wachstum -- Deutsche Börse, ABB, Encavis im Fokus

US-Wirtschaft verzeichnet nach Einschätzung der US-Notenbank mäßiges Wachstum. BVB zieht ins Achtelfinale ein. Tschechien unterstützt möglichen Bau von VW-Elektroauto-Akkufabrik. Land Berlin will wohl Vattenfalls Fernwärmegeschäft und Gasag-Anteil kaufen.

Der deutsche Aktienmarkt wird am Donnerstag vor Handelsbeginn nahezu unverändert erwartet. Der DAX wird vorbörslich minimal tiefer taxiert. Auch der TecDAX wird vor Handelsbeginn leicht schwächer erwartet. Die Börsenlage bleibt weiter fragil: Inflations- und Zinssorgen treiben die Anleger um. "Auf der Unternehmensseite sehnen sich die Marktteilnehmer nach angenehmen Überraschungen in Form solider Quartalsberichte. Dagegen bleibt auf der Konjunkturseite alles beim Alten", zitierte die Deutsche Presse-Agentur Analyst Christian Henke vom Broker IG. "Für eine nachhaltige Bodenbildung an den Aktienmärkten bedarf es einer ebenfalls nachhaltigen Trendwende bei der Teuerungsrate", so Henke.





Die europäischen Märkte werden am Donnerstag etwas leichter erwartet. Der EURO STOXX 50 zeigt sich vorbörslich kanpp unter der Nulllinie. Die Anleger sind auch am Donnerstag hin- und hergerissen zwischen Inflationssorgen und der Hoffnung auf gute Nachrichten aus der Quartalsberichtssaison. Weiterhin Gegenwind für den Aktienmarkt liefert sie straffe Geldpolitik . "Die Bärenmarktrally scheint vorerst beendet", heißt es am Markt.





Die US-Märkte zeigten sich am Mittwoch nach zwei starken Handelstagen in Rot. Der Dow Jones eröffnete die Sitzung schwächer. Zwischenzeitlich schaffte er den Sprung in die Gewinnzone, notierte aber dann wieder deutlicher im Minus. Er ging 0,32 Prozent tiefer bei 30.425,26 Zählern aus dem Handel. Der NASDAQ Composite bewegte sich im Handelsverlauf in der Verlustzone, nachdem er zum Start bereits nachgegeben hatte. Der Index verlor zu Handelsende 0,85 Prozent auf 10.680,51 Einheiten. Die US-Börsen wurden zur Wochenmitte von steigenden Anleihenrenditen ins Minus gedrückt. Der Fokus der Anleger richtete sich zwar zunehmend auf die anlaufende Bilanzsaison, die in den vergangenen Tagen schon einige positive Überraschungen bereithielt. Dennoch zollten die Aktienmärkte den letzten beiden starken Handelstagen Tribut. Auch bleibt die Inflation nach wie vor hoch, was am Markt kaum Zweifel daran lässt, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins weiter anheben wird. Ein Zinsschritt von 75 Basispunkten bei der nächsten Sitzung Anfang November werde derzeit mit 95 Prozent eingepreist.