Warum Tesla-Konkurrent NIO seine Fahrzeuge in Deutschland nur im Abo anbietet

• NIO bringt seine Fahrzeuge in vier neue europäische Länder• ET7, EL7 und ET5 sollen hier jedoch nicht verkauft, sondern stattdessen vorerst vermietet werden• Mit NIO Subscription will der Autobauer die Branche nachhaltig verändern

Bei dem NIO-Event in Berlin am 7. Oktober hat der chinesische Fahrzeughersteller NIO drei Fahrzeuge vorgestellt, die nun nach Deutschland, Dänemark, Schweden und in die Niederlande kommen: NIO ET7, NIO EL7 und NIO ET5. Neben den Fahrzeugen selbst hat das Startup bei dem Launch-Event sein neues Konzept NIO Subscription präsentiert. Mit dem Abo-Modell will NIO näher am Kunden arbeiten.

80 Prozent der Europäer könnten Interesse an Leasing-Services haben

Gegenüber einer chinesischen Nachrichtenseite erklärte NIO-Gründer und -Chef William Li, warum man sich in Deutschland für NIO Subscription entschieden habe. So habe Leasing in manchen Regionen Europas einen Marktanteil der Automobilbranche von etwa 60 Prozent, das sei deutlich mehr als etwa in China. Dies berichtet das Informationsportal CnEVPost. Umfragen zufolge seien außerdem nur noch 20 Prozent der Europäer an einem eigenen Auto interessiert - die anderen 80 Prozent wolle NIO mit dem Abo-Modell erreichen. Um das NIO-Erlebnis in Deutschland, Dänemark, Schweden und den Niederlanden besonders angenehm zu gestalten, ist im monatlichen Leasing-Preis einer NIO-Pressemitteilung zufolge neben 1.250 Kilometern immer auch ein "Rundum-Sorglos-Paket" enthalten. Dieser Service umfasst die Fahrzeugzulassung, Winterreifen, die Abholung und Rücklieferung des Fahrzeugs bei einer Reparatur und die Versicherung. Insgesamt kostet das Abo für den NIO ET7 in Deutschland bei einer Laufzeit von 36 Monaten 1.199 Euro monatlich, bei einer Laufzeit von 12 Monaten sind es 1.295 Euro. Unter dem Motto "Flexibilität ist das neue Premium" liegt die Kündigungsfrist bei zwei Wochen immer zum Monatsende und die Laufzeit kann flexibel auf zwischen einen und 60 Monaten vereinbart werden.

NIO will das Leasing-Erlebnis in Europa innovativ verbessern

In China gibt es NIO Subscription (noch) nicht. Stattdessen werden die Autos dort verkauft und nur die Akkus vermietet. Neben dem Marktanteil nennt Li gegenüber den chinesischen Medien weitere Gründe, dieses System hier nicht zu verfolgen, sondern stattdessen ein Leasing-Modell anzubieten: So gebe es in Deutschland noch großen Verbesserungsbedarf beim Leasing-Service für E-Autos. NIO wolle diese Gelegenheit nutzen und das Erlebnis für Kunden mit neuen Innovationen verbessern. Dafür wolle man nicht wie andere Startups auf Drittanbieter setzen, sondern den Service selbst in die Hand nehmen - trotz der vielen Schwierigkeiten, die scheinbar mit dem Aufbau eines Leasing-Programms einhergehen.

Damit hebt sich der Autobauer vom Konkurrenten Tesla ab. Elon Musks Unternehmen setzt in Deutschland bei der Fahrzeugvermietung auf das Startup ALD. Habe man den Leasing-Service einmal erfolgreich eingeführt, so Li, könnte später auch ein herkömmliches NIO-Verkaufsangebot eingeführt werden. Es sei deutlich komplizierter, einen Verkaufsservice zu einer Autovermietung zu machen, als nachträglich einen Verkauf einzurichten. In Norwegen sei der Bedarf an Leasing-Modellen niedriger, dort beinhaltet NIOs regionale Strategie den Verkauf der Fahrzeuge.

Die ersten NIO-Mietautos werden bereits an Kunden geliefert

Die NIO-Pressemitteilung zitiert Li: "Unsere überzeugenden Produkte, bahnbrechenden Lade- und Batterietauschdienste sowie die innovativen und flexiblen Subscription-Modelle, werden die Landschaft der Elektrofahrzeuge verändern. Unser Engagement in der Region markiert den Beginn des nächsten Kapitels in unserer globalen Entwicklung." Stand Ende September gibt es rund 250.000 NIO-Nutzer weltweit. In Europa haben die Nutzer Zugang zu 380.000 Ladepunkten - geplant ist aber auch der Bau eigener Power-Swap-Stations für den schnellen Akkutausch. Der NIO ET7 wird seit Mitte Oktober an die deutschen Kunden geliefert, die anderen Modelle können bestellt werden und sollen ab Januar bzw. März nächsten Jahres auf den deutschen Straßen unterwegs sein. Für Kunden, die ihr Fahrzeug vor Ende Dezember bestellen, ist die Lieferung laut Firmenwebsite kostenlos.

