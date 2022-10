Zur Rose-Aktien tiefer: Jefferies senkt Kursziel von Zur Rose deutlich

Weitere Verzögerungen im Einführungsprozess des E-Rezepts in Deutschland seien wahrscheinlich, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er ist daher deutlich vorsichtiger geworden bei seinen kurzfristigen Schätzungen. Thiel erinnerte insbesondere an bis 2024 erwarteten negativen Barmittelfluss und die hohen Schulden der Onlineapotheke.

Zur Rose-Aktien notieren im Schweizer Handel zeitweise 0,87 Prozent tiefer bei 25,06 Franken.

