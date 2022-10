Rheinmetall-Aktie steigt: Auftrag für Serienproduktion von V8-Zylinderkurbelgehäuse erhalten

Die Business Unit Castings entwickle nun gemeinsam mit dem Hersteller neue, hocheffiziente Zylinderkurbelgehäuse für dessen gesamte V8-Modellpalette. Im Vorfeld war bereits die Gusstechnologie für die Prototypen entwickelt und gefertigt worden. Nun erfolgte der Zuschlag zur Serienproduktion.

Die Fertigung soll Ende 2024 beginnen. Das Werk in Neckarsulm übernimmt den Guss und die Zylinderlaufbuchsenbeschichtung, die Fertigbearbeitung der Motorblöcke erfolge am Standort in Langenhagen.

Laut Mitteilung ist die Business Unit Castings ein globales Joint Venture von Rheinmetall und Huayu Automotive Systems Co. Ltd. (HASCO), einer Tochtergesellschaft der chinesischen SAIC-Gruppe.

Ein Auftragsvolumen nannte Rheinmetall nicht.

Via XETRA gewinnen die Rheinmetall-Aktien zeitweise 3,36 Prozent auf 155,40 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP//Getty Images