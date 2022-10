Nestlé-Aktie dennoch tiefer: Wachstum dank kräftiger Preiserhöhungen

Trotz Inflation waren Tierfutter, Nespresso-Kapseln und Süßigkeiten bei den Kunden weiter gefragt.

Nestlé setzte von Januar bis September 69,1 Milliarden Franken um. Organisch, also Zukäufe und Wechselkursveränderungen herausgerechnet, betrug das Plus 8,5 Prozent. Dieses setzt sich zusammen aus Preiserhöhungen von 7,5 Prozent und Mengensteigerungen von 1,0 Prozent, wie Nestlé am Mittwoch mitteilte. Nach Kategorie lieferten die Heimtierprodukte den größten Wachstumsbeitrag, aber auch Kaffee wuchs im hohen einstelligen Bereich.

Im Vergleich zum ersten Halbjahr (+8,1 Prozent) hat Nestlé damit das Wachstumstempo weiter gesteigert. Im dritten Quartal allein erreichte es hohe 9,3 Prozent. Das hat vor allem mit den Preiserhöhungen zu tun, mit denen Nestlé nun laufend die steigenden Kosten an die Konsumenten weiterreicht.

Mengenmäßig gingen die Verkäufe denn auch leicht zurück (-0,2 Prozent). Angesichts der höheren Preise ist damit nun eine wachsende Zurückhaltung bei den Konsumenten zu spüren.

Die Entwicklung kommt nicht ganz überraschend. Analysten hatten für den Neunmonatszeitraum in etwa mit diesen Werten gerechnet. Das organische Wachstum hatten sie bei 8,3 Prozent, das Mengenwachstum bei 1,1 Prozent gesehen.

Für das Gesamtjahr zeigt sich Nestlé nun zuversichtlich und stellt ein organisches Wachstum von um die 8 Prozent in Aussicht. Zuvor lautete das Ziel auf 7 bis 8 Prozent. Bereits im Halbjahr hatte Nestlé die Wachstumsprognose erhöht. Die operative Marge soll weiterhin um die 17,0 Prozent zu liegen kommen.

Nestlé übernimmt US-Kaffeemarke Seattle's Best

Der Konsumgüterkonzern Nestle baut sein Kaffeegeschäft mit einer Übernahme in den USA aus. Von Starbucks wird die Marke Seattle's Best Coffee gekauft, wie der Schweizer Konzern mitteilte. Das Sortiment von Seattle's Best Coffee an geröstetem und gemahlenem Kaffee sowie Pads sei in der Gastronomie und Lebensmittelhandel erhältlich. Einen Preis für die Übernahme nannte die Nestle SA nicht.

Im Schweizer Handel verlieren die Nestlé-Aktien zeitweise 0,41 Prozent auf 107,34 Franken.

VEVEY (dpa-AFX) / ZÜRICH (Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nestlé SA (Nestle) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nestlé SA (Nestle) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nestlé SA (Nestle)

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com