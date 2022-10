AT&T-Aktie springt hoch: AT&T hebt Gewinnprognose an

Bisher standen lediglich 2,42 bis 2,46 Dollar je Schein im Plan. Im dritten Quartal erhöhte AT&T die Abonnentenzahl im Mobilfunk um 964.000, davon 708.000 Telefonverträge - sprich ohne Tablets und sonstige Mobilfunkanschlüsse. Das war jeweils mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Die Aktie zog vorbörslich um fast drei Prozent an.

Die Ergebnisse von AT&T könnten die Sorgen am Markt zerstreuen, dass Telekomkonzerne die hohe Inflation durch sparsame Verbraucher zu spüren bekommen. Die US-Rivalen Verizon und die Deutsche Telekom-Tochter T-Mobile US legen ihre Zahlen erst noch vor.

Auch im Breitbandgeschäft konnte AT&T die Vertragskundenzahl weiter steigern. Der Umsatz aus fortgeführten Geschäft lag bei 30 Milliarden US-Dollar und damit 4,1 Prozent niedriger als vor einem Jahr. Ohne Einbeziehung des im Juli 2021 abgespaltenen Videogeschäfts wäre der Erlös vor allem dank anziehender Mobilfunkerlöse auch infolge von Preiserhöhungen jedoch um 3,1 Prozent gestiegen. Unter dem Strich fuhr der Konzern einen Gewinn von 6 Milliarden Dollar ein, etwas mehr als die 5,9 Milliarden von vor einem Jahr.

Die AT&T-Aktie zieht an der NYSE zeitweise um 6,69 Prozent auf 16,58 US-Dollar an.

