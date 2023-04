10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Donnerstag

Der DAX gibt rund eine Stunde vor Handelsstart zeitweise 0,11 Prozent auf 15.877,00 Punkte ab.

2. Börsen in Fernost uneins

Der japanische Leitindex Nikkei gewinnt aktuell (7.23 Uhr MEZ) 0,24 Prozent auf 28.676,40 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite derweil um 0,71 Prozent auf 3.346,12 Einheiten nach. In Hongkong sinkt der Hang Seng unterdessen um minimale 0,05 Prozent auf 20.357,72 Zähler.

3. Tesla mit kräftigem Umsatzplus - aber auch Gewinneinbruch

Der Elektroautobauer Tesla hat den Anlegern am Mittwoch nach Handelsschluss an den US-Börsen einen Blick in seine Bücher gewährt und die Zahlen zum ersten Quartal 2023 veröffentlicht. Zur Nachricht

4. L'Oréal-Aktie: Optimistischer Ausblick dank Umsatzplus

Der Kosmetikkonzern L'Oréal hat im ersten Quartal seinen Umsatz in allen Regionen und Kategorien gesteigert und blickt optimistisch auf den Schönheitsmarkt im Jahr 2023. Zur Nachricht

5. Renault verzeichnet Umsatzsprung

Wieder anziehende Verkäufe und höhere Preise haben dem französischen Autokonzern Renault zu einem höheren Umsatz verholfen. Zur Nachricht

6. IBM-Gewinn steigt deutlich

IBM hat im vergangenen Quartal den Gewinn deutlich gesteigert. Zur Nachricht

7. Sartorius macht weniger Umsatz als Gewinn als erwartet

Der Labor- und Pharmaausrüster Sartorius hat im ersten Quartal 2023 einen stärkeren Rückgang bei Umsatz und Ergebnis verzeichnet als am Markt erwartet. Zur Nachricht

8. Federal Reserve: Wirtschaft entwickelt sich laut US-Notenbank relativ stabil

Die Wirtschaftsaktivität in den USA hat sich in den vergangenen Wochen kaum verändert. Zur Nachricht

9. Ölpreise sinken

Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel ihre Verluste vom Vortag ausgeweitet. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 82,17 US-Dollar. Das waren 95 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai fiel um 87 Cent auf 78,29 Dollar.

10. Euro stabil

Der Euro hat am Donnerstagmorgen stabil unter der Marke von 1,10 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0960 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

Bildquellen: Shutter_M / Shutterstock.com