Asiens Börsen uneins -- Teslas Quartalsgewinn bricht ein -- L'Oréal mit Umsatzplus -- IBM steigert Gewinn -- Sartorius mit weniger Umsatz und Gewinn als erwartet -- Hannover Rück im Fokus

Der deutsche Leitindex tendierte zur Wochenmitte seitwärts.

Der DAX konnte sich nach einem etwas schwächeren Start an die Nulllinie vorarbeiten und ging letztlich mit einem geringfügigen Plus von 0,08 Prozent bei 15.895,20 Punkten in den Feierabend. Dagegen vergrößerte der TecDAX seinen anfänglichen Verlust und ging letztlich 0,82 Prozent tiefer bei 3.294,26 Zählern in den Feierabend.

Nachdem der DAX am Vortag bei 15.916,28 erneut ein Hoch seit Anfang 2022 markiert hatte, verlor die Aufwärtsbewegung zur Wochenmitte weiter an Schwung. "Aber verkaufen will so richtig auch keiner", sagte Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. Die runde Marke von 16.000 sowie das Rekordhoch bei 16.290 Punkten zögen die Anleger in ihren Bann, schrieb Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners laut dpa-AFX. Erstere erwies sich in den letzten Handelstagen jedoch als zäher Widerstand.

Daneben ging der Blick weiter in die USA. Dort hat Netflix am Vorabend Zahlen vorgelegt und enttäuscht. Am Abend öffnet nach Börsenschluss auch der Elektroautobauer Tesla seine Bücher. Dabei wird sich zeigen, ob der Preiskrieg bei Elektroautos seine Spuren in den Büchern von Tesla hinterlassen hat.

