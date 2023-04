Gerresheimer-Aktie rot: Gerresheimer mit Kapitalerhöhung - Emissionserlös in dreistelliger Millionenhöhe

Aktien in diesem Artikel Gerresheimer 87,50 EUR

Der Vorstand habe mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung um bis zu 3,14 Millionen neue Aktien beschlossen, teilte das auf Glasverpackungen spezialisierte Unternehmen am Mittwochabend zunächst mit. Ein Bezugsrecht der Altaktionäre wurde ausgeschlossen. Die Platzierung sei bereits eingeleitet worden.

Wie später am Abend bekannt wurde, hat Gerresheimer im Rahme der zuvor angekündigten Privatplatzierung 3,14 Millionen Aktien zu je 86,50 Euro in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren ohne Bezugsrecht ausgegeben. Die neuen Aktien seien mit voller Gewinnberechtigung für das Geschäftsjahr 2021/2022 ausgestattet, teilte das Unternehmen mit. Den Bruttoemissionserlös bezifferte Gerresheimer auf ca. 271,6 Millionen Euro. Der Handel mit den neuen Aktien wird voraussichtlich am 24. April aufgenommen.

Zur geplanten Verwendung der Erlöse wurden keine Angaben gemacht. Das Geld verschaffe dem Unternehmen "Flexibilität, weitere signifikante, profitable Wachstumschancen zu nutzen", heißt es in der Mitteilung. "Dabei legt das Unternehmen besonderen Fokus auf High Value Solutions und Medical Devices, einschließlich biologischer Lösungen wie GLP-1-verwandte Behandlungen."

Bei GLP-1 handelt es sich um Wirkstoffe zur Behandlung von Diabetes und Fettleibigkeit, von denen sich die Pharmaindustrie in den kommenden Jahren weiter hohes Wachstum verspricht. In der Sparte Medical Devices mit Geräten für die Verabreichung von Medikamenten (Inhalatoren, Pens, Autoinjektionsgeräte) rechnet sich Gerresheimer ebenfalls große Chancen aus. Zum Bereich High Value Solutions zählen die Düsseldorfer unter anderem vorsterilisierte Fertigspritzen und Injektionsfläschchen zur direkten Befüllung durch Pharmahersteller.

Die laut Händlern überraschende Kapitalerhöhung von Gerresheimer belastet den Kurs am Mittwoch. Die Papiere des Herstellers spezieller Verpackungen verlieren via XETRA zeitweise 2,37 Prozent auf 88,60 Euro.

Analystin Beatrice Allen von der Berenberg Bank vermutete, dass das Unternehmen gebeten worden sei, mehr ins Wachstum rund um GLP-1-bezogene Produkte zu investieren. Die Behandlung von Fettleibigkeit und Diabetes ist aktuell ein Renner in der Pharmabranche. Dieses Segment wachse derzeit stark und mit guten Margen, so die Expertin.

Ein Händler merkte an, dass der Zeitpunkt für die Kapitalerhöhung gut gewählt sei. Der Kurs habe sich seit den Tiefständen im September vergangenen Jahres nahezu verdoppelt und habe zuletzt unter 95 Euro stagniert. Das Timing sei also gut gewählt. Das mit den Investitionen ermöglichte zusätzliche Wachstum dürfte höhere Kursverluste infolge der Verwässerung der Gewinne in Grenzen halten.

