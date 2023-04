Nasdaq launcht Krypto-Verwahrungsdienst zum Ende des zweiten Quartals

• Nasdaq plant Launch von Krypto-Verwahrstelle• Start: Ende des zweiten Quartals 2023• Nach Verwahrung von Bitcoin und Ethereum soll Angebot erweitert werden

Kryptowährungen erhalten immer mehr Einzug in den Mainstream, auch dank zahlreicher traditioneller Institutionen, die sich dem neuartigen Krypto-Markt öffnen. Dazu wird auch bald die US-Börse Nasdaq zählen, wie Nasdaq Digital Assets-Senior Vize President Ira Auerbauch in einem Interview mit Bloomberg verriet.

Werbung Bitcoin und andere Kryptos via CFD handeln (auch mit Hebel) Bei Plus500 können Sie von steigenden wie fallenden Krypto-Kursen profitieren - auch mit Hebel. Testen Sie jetzt den kostenlosen Demo-Account! Bei Plus500 können Sie von steigenden wie fallenden Krypto-Kursen profitieren - auch mit Hebel. Testen Sie jetzt den kostenlosen Demo-Account! Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt loslegen 5

Nasdaq expects to launch crypto safekeeping services this year, joining a growing pool of traditional finance firms moving into the sector after a spate of bankruptcies https://t.co/Jz8TuFARcs - Bloomberg (@business) March 24, 2023

Geplant sei, bis Ende des zweiten Quartals 2023 einen Verwahrungsdienst für Kryptowährungen zu lancieren. Zu diesem Zweck hätte die US-Börse bereits einen diesbezüglichen Antrag an die zuständige Behörde des New York Department of Financial Services gestellt, welche anschließend die Überwachung des neuen Dienstes übernehme.

Nasdaq schließt Lücke, die durch FTX-Skandal entstand

Aktuell arbeitet Nasdaq laut Auerbach auch daran, die technische Infrastruktur für den Launch vorzubereiten. Erstmalig angekündigt wurden die Pläne der Börse bereits im September letzten Jahres. Mit der Pleite von Krypto-Börse FTX sowie weiteren Krypto-Dienstleistern wird es für Krypto-Nutzer jedoch umso wichtiger, neue Verwahrstellen für ihre digitalen Assets zu finden. Doch nicht nur Kleinanleger drängen auf den Krypto-Markt, auch institutionelle Anleger entdecken die digitalen Assets zunehmend für sich. Nasdaq steht Ende des zweiten Jahresviertels somit bereit, diese Lücke zu schließen.

Verwahrung von Bitcoin & Co.

Zunächst soll die Verwahrung von Bitcoin und Ethereum angeboten werden, dies soll laut Auerbach jedoch nur einen Schritt in Richtung einer breiten Angebotspalette markieren. Da es für die US-Börse allerdings der erste Schritt in den Krypto-Sektor ist, geht man Stück für Stück vor. Später sei geplant, auch die Abwicklung für Finanzinstitute durchzuführen. Nasdaq ist nicht das erste traditionelle Finanzunternehmen, welches einen Zeh in den noch neuen Krypto-Pool steckt. Auch Fidelity und die BNY Mellon bieten bereits die Verwahrung von Digitalwährungen an, schreibt Bloomberg.

Als weltweit anerkanntes, globales Tech-Unternehmen dürfte der Vorstoß der Nasdaq in den Krypto-Sektor diesem durch ein größeres Angebot von Verwahrstellen zugutekommen. Gerade in der jüngsten Zeit, als die weltweiten Finanzmärkte durch zahlreiche Bankenpleiten erschüttert wurden, hat sich der Krypto-Markt als überraschend robust bewiesen. Es bleibt abzuwarten, ob der Nasdaq-Launch für langfristigen Rückenwind bei Bitcoin & Co. sorgen wird.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nasdaq Inc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nasdaq Inc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nasdaq Inc

Bildquellen: Roberto Machado Noa/LightRocket via Getty Images, Wit Olszewski / Shutterstock.com