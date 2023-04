Solana-Kurs vor massiven Turbulenzen? Krypto-Wale verschieben Solana-Coins in Millionenhöhe

• Krypto-Wale verschieben Millionen von Solana-Coins - ein Teil davon könnte verkauft werden• Bewegungen könnten mit bevorstehendem Release des Solana-Handys zusammenhängen• Solana-Coins befinden sich nach Katastrophenjahr 2022 wieder im Aufwind

Die Solana-Blockchain wurde von einigen Krypto-Experten schon als "Ethereum-Killer" bezeichnet - zuletzt musste Solana angesichts vieler Krisen aber deutlich kleinere Brötchen backen. Immerhin erholten sich die Solana-Coins (SOL) in den vergangenen Wochen etwas - doch nun könnten Verschiebungen in Millionenhöhe abermals für Turbulenzen sorgen.

Krypto-Wale bewegen Millionen von Solana-Coins

So zeigen Informationen der Krypto-Datenbank Whale Alert, dass millionenschwere Händler - sogenannte Krypto-Wale (Crypto Whales) - 9.075.999 SOL verschoben haben. Zum Zeitpunkt der Bewegung waren diese ungefähr 186 Millionen US-Dollar wert. Ein einzelner Krypto-Wal bewegte dabei allein Solana-Coins in Höhe von 86,29 Millionen US-Dollar, ungefähr die Hälfte schickte er von einem Wallet unbekannter Herkunft aus zur US-Kryptobörse Coinbase. Es sei durchaus wahrscheinlich, dass er sie auf dieser Plattform in den kommenden Tagen verkaufen will, meint "BTC-ECHO".

Zudem wurden von Whale Alert acht weitere Handlungsaktivitäten von millionenschweren Krypto-Walen verzeichnet. Demnach gab es noch drei weitere Überweisungen von Solana-Coin-Paketen in Höhe von jeweils 10,47 Millionen US-Dollar von nicht identifizierbaren Wallets zu Coinbase. Die Verschiebungen gehen aber auch in die andere Richtung, so wurden auch viermal Solana-Coins im Wert von jeweils 12,3 Millionen US-Dollar von Coinbase zu Wallets unbekannter Herkunft überwiesen; selbiges gilt für eine weitere Solana-Transaktion in Höhe von 19,9 Millionen US-Dollar.

Auch wenn die insgesamt verschobenen 186 Millionen US-Dollar angesichts der Marktkapitalisierung des SOL von ungefähr 8 Milliarden US-Dollar auf den ersten Blick vergleichsweise niedrig erscheinen, so könnten die Verschiebungen der Krypto-Wale bei einem entsprechend schnellen Verkauf größere Turbulenzen auslösen und somit deutlich ins Gewicht fallen.

Stehen die Verschiebungen im Zusammenhang mit Solanas Handy-Release?

Wie sind diese ungewöhnlich umfangreichen Aktivitäten der Solana-Krypto-Wale zu erklären? Obgleich die detaillierten Motive der hochkapitalisierten Krypto-Händler im Verborgenen bleiben werden, so lässt sich doch vermuten, dass die Coin-Verschiebungen mit dem vielbeachteten Release des Solana-Web3-Handys in Zusammenhang stehen könnten. Solana plant am 13. April den Launch der Solana Saga Blockchain Smartphones, die mit der Solana-Blockchain verzahnt sein sowie die direkte Verwaltung von Tokens und NFTs ermöglichen sollen. Darüber hinaus sind in den Solana-Handys, die ungefähr 1.000 US-Dollar kosten werden, Seed Vaults verbaut, um die sichere Aufbewahrung von Private Keys und Seed Phrases zu ermöglichen.

Die Meinungen zu dem Web3-Handy gehen vor dem Launch stark auseinander. Während besonders Solana-Fans voller Enthusiasmus auf die Ankündigung eines eigenen Solana-Smartphones reagierten und sehnsüchtig auf den Launch warten, sind andere Experten deutlich zurückhaltender. Einige User meinen, dass Solana zunächst einmal die eigenen Netzwerkprobleme auf der Blockchain lösen müsse, bevor es ein neues, teures Projekt starte. Zudem kritisierte ein Besucher der Solana-Messe in Lissabon, auf der das Handy bereits vorgestellt wurde, gegenüber "BTC-ECHO", dass das Solana-Phone nichts weiter als "ein Android-Phone mit vorinstallierten Solana-Apps" sei. Es bleibt folglich abzuwarten, ob Solanas Web3-Handy tatsächlich eine Revolution auf dem Smartphone-Markt auslösen wird, wie sie einige Solana-Enthusiasten bereits vorhersagen.

Solana-Kurs nach Katastrophenjahr 2022 wieder im Aufwind

Wie steht es derweil um die Solana-Coins? 2022 war ein Jahr zum Vergessen - gilt dies grundsätzlich für alle Krypto-Anleger, so doch im Besonderen für Solana-Investoren. Der Solana-Token verlor im vergangenen Jahr nämlich insgesamt 94,15 Prozent an Wert und schloss das Jahr 2022 bei einem Stand von nur 9,96 US-Dollar ab - ein Preis, der aus der Perspektive vom Herbst 2021 - zu dem Zeitpunkt notierten die Solana-Coins noch zeitweise bei über 250 US-Dollar - fast schon lächerlich anmutet. Zwei Hauptgründe waren dafür verantwortlich, dass der Altcoin noch deutlich stärker abstürzte als andere Kryptowährungen wie etwa der Bitcoin. Einerseits hatte Solana mit sieben Netzwerkausfällen zu kämpfen, die technische Mängel deutlich offenlegten und das Vertrauen der Anleger in das Solana-Projekt minderten. Andererseits war der FTX-Pleitegeier Sam Bankman-Fried - wie er häufig betonte - ein großer Fan von Solana und investierte mittels der FTX-Tochter Alameda Research Millionensummen in die Solana-Tokens.

Immerhin konnte Solana aber einen weiteren Niedergang abwenden, der Kurs hat im Zuge der allgemeinen Krypto-Erholung in den vergangenen Monaten einen kontinuierlichen Aufwärtstrend verzeichnet. Bei einem aktuellen Stückpreis von 20,91 US-Dollar stehen die Solana-Coins auf Jahressicht ganze 112,93 Prozent im Plus (Stand: 5. April 2023). Die Solana-Entwickler bleiben denn auch weiterhin optimistisch: Beispielsweise findet in Berlin derzeit die sechswöchige Solana Build Station statt, die große Aufmerksamkeit in der Krypto-Branche erzeugt.

