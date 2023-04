BVB-Aktie im Plus: Signal Iduna übt Kritik an Choreografie der BVB-Fans

GO

Anwälte von ehemaligem AUDI-Chef sprechen in Betrugsprozess offenbar über Deal. Mercedes-Benz sichert sich Rückkaufoption bei Trennung von Russlandgeschäft. Inflation im Euroraum schwächt sich ab - Kernrate steigt auf Rekord. Tesla erneut mit Preissenkungen kurz vor Veröffentlichung der Quartalsbilanz. Just Eat Takeaway hebt Ergebnisziel an.