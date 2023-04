Tesla baut Supercharger-Netz aus

Aktien in diesem Artikel Tesla 168,54 EUR

• Tesla betreibt weltweit 45.000 Supercharger-Säulen• Supercharger-Säulen auch für Fremdfahrzeuge möglich• Preise sind von verschiedenen Faktoren abhängig

Tesla Supercharger-Ladesäulen auch für Fremdfahrzeuge

Anfang April verkündete Tesla auf Twitter, dass es nun 45.000 Supercharger-Ladesäulen des Unternehmens weltweit gibt.

45k Superchargers around the world - and counting pic.twitter.com/DkVMdk8Cre - Tesla Charging (@TeslaCharging) April 9, 2023

Laut Tesla gibt es derzeit in Deutschland 153 Supercharger-Standorte, womit Deutschland in Europa über das größte Schnellladenetzwerk verfügt. Seit November 2021 ist es ebenfalls Besitzern anderer E-Auto Marken möglich, die Schnellladesäulen von Tesla zu verwenden. Laut dem Nachrichtenportal AUTO BILD sind mittlerweile die Hälfte aller deutschen Supercharger auch für Fremdwagen zugelassen, 69 Stationen in Deutschland mit über 500 Ladesäulen seien für alle E-Autos mit CCS-Schnellladeanschluss geöffnet. Über die Tesla-App können Besitzer von Fremdwagen den Zugang zu Supercharger-Ladestationen erlangen. In Zukunft dürfte die Auswahl an Tesla Supercharger-Säulen für Fremdfahrzeuge weiter erhöht werden: "(…) wir möchten in Zukunft sowohl Tesla- als auch Fremdmarken-Fahrer an jedem Supercharger weltweit begrüßen können," so Tesla in einer Pressemitteilung.

Preise schwanken je nach Preis und Standort

Die Supercharger-Ladestationen sind für die Besitzer von E-Autos sehr attraktiv. Die Ladestationen verwenden eine Hochspannungs-Gleichstromtechnologie, die eine schnelle und effiziente Ladung des Fahrzeugs ermöglicht. Mit Superchargern können E-Autos innerhalb kurzer Zeit genug Energie für lange Strecken aufnehmen, was besonders bei längeren Fahrten oder Reisen von Vorteil ist. Die Preise pro kWh schwanken je nach Tageszeit und Standort. Während der begehrten Hochphase zwischen 16 und 20 Uhr sind die Preise am höchsten, bei dem Standort Frankfurt-Eschborn zahlen Fremdwagenbesitzer Preise ab 66 Cent pro kWh, bei dem Standort im sächsischen Nossen zahlen Besitzer mit Preisen ab 63 Cent etwas weniger, so AUTO BILD. Für Fremdwagenbesitzer ist der Preis höher als für Tesla-Besitzer. Allerdings können sich Besitzer von Fremdwagen ein Supercharger-Abo zulegen, das den gleichen Aufladepreis wie für Tesla-Besitzer gewährleistet.

Wie auch bei anderen E-Autos ist die Aufladegeschwindigkeit bei Teslas Ladesäulen von Modell und Aufladetechnik abhängig. Während sich ein Fahrzeug des Model S in 15 Minuten für bis zu 322 Kilometer aufladen lässt, lassen sich Modelle des Model Y in 15 Minuten nur bis zu einer Reichweite von 241 Kilometer aufladen.

