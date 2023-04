Bedeutender Meilenstein: Bitfinex Securities El Salvador erhält erste Lizenz als Digital Asset Service Provider in El Salvador

• El Salvador hat im Januar Gesetz zur Ausgabe digitaler Vermögenswerte verabschiedet• Bitfinex Securities El Salvador erste internationale Plattform für digitale Vermögenswerte mit Lizenz als Digital Asset Service Provider in El Salvador• Bitfinex bezeichnet neue Lizenz als "bedeutenden neuen Meilenstein"

Bitfinex erhält Lizenz als Digital Asset Service Provider in El Salvador

Bitfinex Securities El Salvador ist, wie das Unternehmen vergangene Woche in einer Pressemitteilung bekanntgab, die weltweit erste internationale Plattform für digitale Vermögenswerte, die eine Genehmigung erhalten hat, als Digital Asset Service Provider unter El Salvadors neuem Gesetz digitale Vermögenswerte auszugeben.

Werbung Bitcoin und andere Kryptos via CFD handeln (auch mit Hebel) Bei Plus500 können Sie von steigenden wie fallenden Krypto-Kursen profitieren - auch mit Hebel. Testen Sie jetzt den kostenlosen Demo-Account! Bei Plus500 können Sie von steigenden wie fallenden Krypto-Kursen profitieren - auch mit Hebel. Testen Sie jetzt den kostenlosen Demo-Account! Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt loslegen 5

Das Gesetz zur Ausgabe digitaler Vermögenswerte ("Ley de Emisión de Activos Digitales"), das im Januar 2023 vom Nationalkongress von El Salvador verabschiedet wurde, soll Finanzinnovation und Wachstum in El Salvador, das als weltweit erstes Land Bitcoin im Jahr 2021 als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt hat, fördern. Mit dem neuen Gesetz solle der "Weg für ein integrativeres und zugänglicheres Finanzumfeld für ausländische und inländische Unternehmen sowie private und institutionelle Anleger" geebnet werden, heißt es in der Pressemitteilung.

Bitfinex Securities El Salvador wird getrennt von der bestehenden Plattform der Bitfinex-Gruppe betrieben. Über die neu gegründete Einheit können Unternehmen aus der ganzen Welt "eine breite Palette digitaler Vermögenswerte ausgeben, darunter Aktien, Anleihen und andere Finanzinstrumente" und die Einhaltung der Vorschriften unter El Salvadors Gesetz kann gewährleistet werden, so Bitfinex. Dies biete Unternehmen und Einzelpersonen die Möglichkeit, "die Vorteile der Ausgabe, Investition und des Handels mit digitalen Vermögenswerten im günstigen regulatorischen Umfeld von El Salvador zu nutzen und erhebliche Kosten- und Effizienzvorteile im Vergleich zur Kapitalbeschaffung im traditionellen Finanzwesen zu erzielen."

Laut Pressemitteilung habe Bitfinex Securities bestätigt, "dass es bereits über eine robuste Pipeline für kleine und große Emissionen verfügt, die im Laufe des Jahres angekündigt werden sollen."

Bedeutender Meilenstein für Bitfinex

Bitfinex bezeichnet die neue Lizenz, die vergangene Woche offiziell von der National Digital Asset Commission von El Salvador erteilt wurde, als "einen bedeutenden neuen Meilenstein" und als "historischer Sieg für die finanzielle Freiheit in Lateinamerika und darüber hinaus".

"Wir freuen uns, das erste Unternehmen zu sein, das diese Lizenz erhält. Es wird Bitfinex Securities in die Lage versetzen, die Ausgabe und den Sekundärhandel von Vermögenswerten mit klar definierten Rechten und Pflichten zu erleichtern, wie sie im neuen Regulierungssystem für digitale Vermögenswerte festgelegt sind", wird Paolo Ardoino, Chief Technology Officer der Bitfinex-Gruppe, in der Pressemitteilung zitiert. "Das bedeutet, dass eine ganze Reihe von Unternehmen, von kleinen Unternehmen bis hin zu Regierungen, Kapital in einem regulierten Umfeld aufnehmen und eine Klasse von Investoren erschließen können, die mit Krypto-Assets und tokenisierten Wertpapieren äußerst vertraut sind, was einen Markt von über 1 Billion US-Dollar darstellt mit einem Spitzenwert von 3 Billionen Dollar."

Jesse Knutson, Head of Operations bei Bitfinex Securities, erklärte: "Wir sehen eine beträchtliche Nachfrage sowohl von Emittenten als auch von Investoren nach den Produkten, die durch die neuen Vorschriften ermöglicht werden, darunter tokenisierte Aktien, ertragsstarke Vermögenswerte und andere Anlageprodukte". Die Emittenten seien aufgrund "der Geschwindigkeit, Kosteneffizienz und Leichtigkeit der Emission im Vergleich zu herkömmlichen Vermögenswerten" gespannt auf den Zugang zum Markt für digitale Vermögenswerte. Laut Knutson sei der Markt für digitale Assets ein Markt, der "noch in den Kinderschuhen" stecke, aber sehr schnell wachse.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TierneyMJ / Shutterstock.com, Lightboxx / Shutterstock.com