NASDAQ-Wert Tesla-Aktie: Fliegendes Auto - Tesla-Autopilot weicht spektakulärem Unfall aus

• Die Kameras eines Tesla-Autopiloten haben einen spektakulären Unfall aufgenommen• Den Tesla-Fahrer selbst hat der Autopilot vor einer Kollision bewahrt• Bei dem Unfall ist anscheinend niemand schwer zu Schaden gekommen

Tesla bewirbt seine Fahrzeuge immer wieder mit der Software für autonomes Fahren - an dem Autopiloten gibt es jedoch auch immer wieder Kritik. Bei einem Unfall auf einer Autobahn in den USA konnte Teslas Software nun beweisen, dass sie auch einwandfrei funktionieren kann.

Nach Angaben des Informationsportals Teslamag ereignete sich der Unfall auf einer Autobahn in den USA. Wie auch in einem auf Twitter verbreiteten Video zu sehen ist, fuhr der Tesla, dessen Kameras den Unfall gefilmt hatten, auf der insgesamt vierspurigen Straße auf der zweiten Spur von links. Vor ihn reihte sich - glücklicherweise mit viel Sicherheitsabstand - ein Pickup ein, auf der ganz linken Spur überholte ein Kia Soul. Als dieser fast mit dem Pickup auf einer Höhe war, löste sich das linke Vorderrad des Pickups. Der Kia-Fahrer hatte keine Ausweichmöglichkeit und wurde von dem losen Rad in die Luft katapultiert.

Witnessed and recorded the most INSANE car crash yesterday, you can see Autopilot also swerve and avoid the rouge tire for me $TSLA pic.twitter.com/csMh2nbRNX