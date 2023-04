AT&T-Aktie sinkt deutlich: AT&T enttäuscht beim Cashflow

Aktien in diesem Artikel AT&T 16,42 EUR

-8,68% Charts

News

Analysen

Allerdings fielen die Ausgaben für Vorräte und für Investitionen hoch aus und ließen den Barmittelzufluss empfindlich schwächer ausfallen als von Experten zuvor gedacht. Der freie Mittelfluss belief sich in den ersten drei Monaten auf eine Milliarde US-Dollar (0,9 Mrd Euro), wie der Rivale der Deutsche Telekom -Tochter T-Mobile US am Donnerstag in Dallas mitteilte. Analysten hatten mit rund dem dreifachen Zufluss gerechnet. Die AT&T-Aktie sackt an der NYSE zeitweise um 9,14 Prozent auf 17,90 US-Dollar ab.

Der freie Mittelzufluss ist ein wichtiges und am Aktienmarkt viel beachtetes Maß für die Finanzkraft eines Unternehmens, unter anderem kann er Aufschluss geben über die Fähigkeit, Geld an die Investoren auszuschütten. Das Jahresziel, mindestens 16 Milliarden Dollar Free Cashflow zu erzielen, hält Chef John Stankey nach wie vor aufrecht.

Im Tagesgeschäft lief es weitgehend ordentlich, die Serviceumsätze im Mobilfunk und die Erlöse mit Breitbandanschlüssen wuchsen deutlich. Insgesamt steigerte AT&T den Umsatz aus fortgeführten Geschäften um 1,4 Prozent auf 30,1 Milliarden Dollar. Dank des Wachstums bei den renditeträchtigen Geschäften mit 5G-Mobilfunk und Glasfaserinternet zog das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (ber Ebitda) mit 3,9 Prozent auf 10,6 Milliarden Dollar etwas stärker an.

Unter dem Strich sackte der Nettogewinn allerdings um gut 12 Prozent auf 4,2 Milliarden Dollar ab. AT&T machte dafür unter anderem höhere Pensionslasten, schwächere Ergebnisse bei der Beteiligung DirecTV und eine höhere Steuerquote verantwortlich.

/men/lew/mis

DALLAS (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf AT&T Inc. (AT & T Inc.) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AT&T Inc. (AT & T Inc.) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AT&T Inc. (AT & T Inc.)

Bildquellen: KAREN BLEIER/Getty Images