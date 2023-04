EssilorLuxottica setzt mehr um als erwartet

Aktien in diesem Artikel EssilorLuxottica 178,90 EUR

Der Konzernumsatz von EssilorLuxottica stieg um 9,7 Prozent auf 6,15 Milliarden Euro, wie der französisch-italienische Konzern mitteilte. Auf vergleichbarer Basis betrug das Wachstum zu konstanten Wechselkursen 8,6 Prozent. Analysten hatten laut Factset im Konsens lediglich mit einen Umsatz von 5,93 Milliarden Euro gerechnet.

Im Segment Professional Solutions legten die Einnahmen um 8,9 Prozent auf 3,02 Milliarden Euro zu, im Segment Direct to Consumer um 11 Prozent auf 3,12 Milliarden.

Die Regionen Lateinamerika und Asien-Pazifik wuchsen zweistellig und übertrafen damit das Wachstum in Nordamerika sowie in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Zu konstanten Wechselkursen stiegen die Umsätze in der Region Asien-Pazifik um 12 Prozent und in Lateinamerika um knapp 12 Prozent, während sie in Nordamerika um 7 und in der Region EMEA um 8,9 Prozent zulegten.

PARIS (Dow Jones)

Bildquellen: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images