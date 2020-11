10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Donnerstag

Der DAX zeigt sich rund eine Stunde vor dem offiziellen Handelsstart am Donnerstag fester bei zwischenzeitlich rund 12.362 Punkten.

2. Börsen in Fernost ziehen an

Der japanische Leitindex Nikkei springt um 1,73 Prozent auf 24.105,28 Zähler an. Der Shanghai Composite notiert derweil 1,20 Prozent im Plus bei 3.316,91 Einheiten. In Hongkong schießt der Hang Seng um 2,63 Prozent auf 25.540,68 Punkte hoch. (Stand: 7.30 Uhr MEZ)

3. Commerzbank-Aktie: Konzernumbau drückt Commerzbank in die roten Zahlen

Im Quartal verbuchte die Commerzbank einen Vorsteuerverlust von 43 Millionen Euro nach einem Gewinn von 441 Millionen im Vorjahreszeitraum. Zur Nachricht

4. Lufthansa fliegt weiter tiefrote Zahlen ein - 2021 weiter positiven operativen Cashflow angepeilt

Die Deutsche Lufthansa ist auch im dritten Quartal weiter massiv von der Corona-Krise belastet worden, konnte die Verluste gegenüber dem zweiten Quartal aber eingrenzen. Zur Nachricht

5. STRATEC-Aktie: Geschäfte bei STRATEC brummen wegen Corona

Die Corona-Pandemie beschert dem Diagnostik-Spezialisten STRATEC anhaltend Schub. Zur Nachricht

6. ProSieben wagt nach Erholungskurs neuen Ausblick

Die ProSiebenSat.1 Media SE hat dank eines Aufwärtstrends im Werbemarkt einen Erholungskurs eingeschlagen. Zur Nachricht

7. Amazon-Aktie: Bezos verkauft Amazon-Aktien für über drei Milliarden Dollar

Der Chef von Amazon hat einige seiner Aktien losgeschlagen. Der Wert beläuft sich auf mehrere Milliarden. Zur Nachricht

8. Siemens Gamesa will wieder zu Wachstum zurückkehren

Der Windanlagenbauer Siemens Gamesa erwartet nach einem schwachen Geschäftsjahr wieder bessere Geschäfte. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Der Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 40,50 US-Dollar. Das waren 73 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 71 Cent auf 38,74 Dollar.

10. Euro zeigt sich stabil

Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel stabil über der Marke von 1,17 US-Dollar notiert.

Bildquellen: Bacho / Shutterstock.com