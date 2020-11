STRATEC-Aktie: Geschäfte bei STRATEC brummen wegen Corona

Der Konzern profitierte im vergangenen Quartal auch weiterhin von der hohen Nachfrage nach seinen Produkten und wird nun für das Jahr nochmals etwas optimistischer. Umsatz und operative Marge werden nun am oberen Ende der bereits zur Halbjahresbilanz angehobenen Jahresziele herauskommen, wie das Unternehmen am Donnerstag in Birkenfeld mitteilte. Als Antwort auf die Pandemie und die zunehmende Nachfrage habe STRATEC seine Kapazitäten angepasst, hieß es weiter.

Dank der unverändert florierenden Geschäfte stehen nach neun Monaten nun Erlöse in Höhe von 179,08 Millionen Euro in den Büchern, das ist ein Plus von rund 13 Prozent im Vergleich zum - wegen des Verkaufs der Data Solutions angepassten - Vorjahreswert. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte um rund 41 Prozent auf 28,1 Millionen Euro. Und unter dem Strich blieben rund 23,8 Millionen Euro hängen, ein Zuwachs von etwa 49 Prozent im Vergleich zum Vorjahr./tav/stk

BIRKENFELD (dpa-AFX)

