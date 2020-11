Parallel bleibt weiterhin das Kopf-an-Kopf-Rennen im US-Wahlkampf im Blick, das Biden knapp anführt. Zeitgleich richten Anleger ihr Interesse bereits auf das nächste wichtige Thema: der Fed-Entscheid am Abend. Alles hänge von der US-Notenbank ab, sagte Jim Leaviss, Chef-Anleger für Anleihen beim Vermögensverwalter M&G. Es sei eine Senkung des Leitzinses unter Null denkbar und weitere Käufe von Wertpapieren.

Unternehmensseitig stehen heute zahlreiche Zahlenwerke im Fokus: So öffneten unter vielen anderen die Commerzbank , Lufthansa und Munich Re ihre Bücher.

Der DAX zeigt sich rund eine Stunde vor dem offiziellen Handelsstart am Donnerstag fester bei zwischenzeitlich rund 12.362 Punkten. Auch der TecDAX dürfte mit grünen Vorzeichen starten.

Am Donnerstag haben Anleger zahlreiche Bilanzen zu verdauen.

Im Mittelpunkt stehen die politischen Entwicklungen in den USA sowie die erwarteten Ergebnisse der Fed-Zinssitzung. Derweil setzt sich die Bilanzsaison fort.

An den europäischen Börsen ist die Stimmung vorbörslich freundlich.

US-Präsident Donald Trump und sein demokratischer Herausforderer Joe Biden liefern sich noch immer ein Kopf-an-Kopf-Rennen uns Weiße Haus. Schon vor dem Ende der Stimmauszählung hat sich der Amtsinhaber zum Sieger erklärt. Sollte er tatsächlich im Amt bestätigt werden, so dürften davon Technologiewerte profitieren, denn die Gefahr einer stärkeren Regulierung wäre dann für sie geringer.

Der Dow Jones konnte seinen anfänglichen Gewinn von 0,12 Prozent bei 27.512,83 Punkten im weiteren Handelsverlauf deutlich vergrößern und überstieg sogar die Marke von 28.000 Punkten. Letztlich ging er 1,34 Prozent höher bei 27.847,93 Punkten aus dem Handel. Auch der technologielastige NASDAQ Composite zog zum Börsenschluss 3,85 Prozent an auf 11.590,78 Zähler, nachdem er zum Start schon kräftig geklettert war.

Die Wall Street verzeichnete am Mittwoch kräftige Zuwächse.

Asiens Börsen haben Höchststände seit Anfang 2018 im Visier.

Der japanische Leitindex Nikkei springt um 1,73 Prozent auf 24.105,28 Zähler an.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite derweil 1,20 Prozent im Plus bei 3.316,91 Einheiten.

In Hongkong schießt der Hang Seng in die Höhe: Er klettert um 2,63 Prozent auf 25.540,68 Punkte hoch. (Stand: 7.30 Uhr MEZ)

Als starke Kurstreiber gelten zwei Faktoren: Zum einen liege die Hoffnung, dass Joe Biden US-Präsident wird, zum anderen erwarten Händler in den USA keinen radikalen Kurswechsel, da das Repräsentantenhaus mehrheitlich an die Demokraten ging. Dabei rechnet man sich bei einem Biden-Sieg erhöhte Chancen auf ein sattes US-Konjunkturpaket.

