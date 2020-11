Dürr-Aktie in Grün: Dürr schneidet besser ab als erwartet

Nach dem schwachen Vorquartal habe sich das Geschäft wieder erfreulich entwickelt, der Auftragseingang sei gestiegen, so das Unternehmen. Am Ausblick für das Gesamtjahr hält die Dürr AG unter der Voraussetzung fest, dass die Corona-Pandemie die Wirtschaft in den kommenden Wochen nicht stärker als zuletzt beeinträchtige.

"Wir liegen im Plan und werden unsere Jahresprognose erreichen, sofern die Auswirkungen von Corona auf die Wirtschaft nicht wieder übermäßig zunehmen", sagte Dürr-Chef Ralf W. Dieter laut Mitteilung.

Der Auftragseingang dürfte 2020 zwischen 3,1 Milliarden bis 3,4 Milliarden Euro liegen, sofern der zuletzt positive Trend anhalte. Den Umsatz sieht Dürr zwischen 3,2 Milliarden bis 3,4 (Vorjahr: 3,9) Milliarden Euro. Das Ziel einer operativen EBIT-Marge von 2,5 bis 2,8 (6,7) Prozent "erscheint aus derzeitiger Perspektive gut erreichbar", so das Unternehmen. Auch nach Sonderaufwendungen werde das EBIT voraussichtlich leicht positiv ausfallen, konkret soll es zwischen 0 bis 0,5 (5,0) Prozent liegen. Im vierten Quartal sei ein etwas geringeres operatives Ergebnis zu erwarten als im dritten Quartal.

In den abgelaufenen drei Monaten sank der Umsatz um 18 Prozent auf 815 Millionen Euro, das EBIT sogar um 58 Prozent auf 25 Millionen Euro. Nach Steuern verdiente Dürr 15,8 Millionen Euro, ein Einbruch von 59 Prozent. Analysten hatten einen geringeren Umsatz und ein deutlich niedrigeres Ergebnis erwartet.

Dürr-Papiere kosten derzeit auf XETRA mit 26,76 Euro 2,06 Prozent mehr als am Vorabend.

FRANKFURT (Dow Jones)

