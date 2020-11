US-Wahlkrimi geht weiter: DAX-Anleger schicken Index hoch hinaus

Der DAX begann die Sitzung am Donnerstag fester und ging mit einem Plus von 1,98 Prozent bei 12.568,09 Punkten in den Feierabend.

Die Investoren warten auf das Ende des Wahlkrimis in den USA, wobei es immer mehr nach einem Sieg des demokratischen Herausforderers Joe Biden aussieht. Je länger die Auszählung zum Beispiel in Pennsylvania voranschreitet, desto kleiner wird der Vorsprung von US-Präsident Trump. Aber auch in Georgia und North Carolina gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Sollten zudem die Republikaner den Senat verteidigen, wäre das laut Marktteilnehmern aus Sicht der Börsen positiv, weil Biden dann nicht "durchregieren" könne und die Republikaner die geplanten Steuererhöhungen verhindern könnten.

Da auf Grund der politischen Machtverteilung ein großes und schnelles Fiskalpaket etwas unwahrscheinlicher wird, wird auch spekuliert, dass die US-Notenbank nach Handelsschluss in Europa aktiv werden könnte. "Einige Marktbeobachter haben bereits richtigerweise darauf hingewiesen, dass bei ausbleibendem fiskalischen Stimulus die Fed in die Bresche springen könnte - insbesondere nun, da sich eine weitere Viruswelle in den USA abzeichnet", so die Commerzbank.

Bilanzsaison rückt wieder stärker in den Fokus

>Nach dem Trubel am Vortag rund um die US-Präsidentenwahl schauten die Anleger an diesem Donnerstag wieder stärker auf die Berichtssaison in Deutschland, die angesichts der großen Menge an Unternehmenszahlen für Bewegung sorgen dürfte. Die Zahlen von HeidelbergCement nannte ein Händler solide. Der Ausblick sei etwas besser. Außerdem warteten unter anderem Lufthansa, Commerzbank und Munich Re bereits vorbörslich mit Bilanzen auf.

