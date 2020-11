Canopy Growth wechselt an die NASDAQ

• Canopy Growth-Aktien werden bald nicht mehr an der NYSE gehandelt• Wechsel ins Tech-Börsensegment NASDAQ• Schritt soll unter anderem Kosten sparen

Aktien des kanadischen Cannabis-Unternehmens Canopy Growth werden ab kommender Woche nicht mehr an der US-Börse New York Stock Exchange gehandelt, das gab das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt.

Wechsel an die Techbörse NASDAQ

Demnach soll die US-Börsennotierung des Unternehmens auf die NASDAQ Global Select übertragen werden, wie es von Konzernseite weiter hieß. Der letzte Handelstag an der New Yorker NYSE wird demnach der 13. November 2020 sein, ab dem darauffolgenden Montag, den 16. November, werden Canopy Growth-Aktien an der NASDAQ notiert sein. Das Tickersymbol CGC bleibt unverändert.

Aktionäre von Canopy Growth müssen selbst keine Maßnahmen ergreifen, die aktuellen Aktien von Privatanlegern und institutionellen Anlegern sollen automatisch an die NASDAQ übertragen werden, hieß es weiter.

Cannabis-Aktien boomen: Jetzt in den Cannabis-Aktien-Index investieren! (Anzeige)

Kostensenkungen im Blick

Den Börsenwechsel begründete das Unternehmen unter anderem mit der Hoffnung auf geringere Kosten, zudem sieht sich Canopy an der Techbörse von innovativeren Unternehmen umgeben: "Mit dem Wechsel zu NASDAQ schließen wir uns einigen der weltweit führenden Unternehmen an, die unsere Leidenschaft und unseren Fokus auf Innovation teilen", betonte David Klein, CEO von Canopy Growth. "Durch den Übergang zu NASDAQ erhalten wir außerdem eine höhere Kosteneffizienz und Zugang zu einer Reihe von Tools und Services, mit denen wir effizienter mit unseren aktuellen und zukünftigen Investoren in Kontakt treten können."

Der Schritt kommt zu einer Zeit, in der Unternehmen der Branche mit hohen Kosten zu kämpfen haben. Hinzu kommt die Unsicherheit über den Fortgang der Cannabis-Legalisierung in den Vereinigten Staaten, wo Cannabis-Firmen auf einen milliardenschweren Markt hoffen.

Das könnte Sie auch interessieren: finanzen.net Ratgeber Die besten Cannabis-Aktien kaufen

In der kommenden Woche wird Canopy seine Bücher öffnen und über die Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Quartal berichten. Analysten erwarten erneut rote Zahlen und gehen von einem Verlust je Aktie in Höhe von 0,372 Kanadischen Dollar aus. Damit wäre das Unternehmen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, als 1,080 CAD Verlust je Aktie in den Büchern standen, deutlich vorangekommen. Auch beim Umsatz erwarten Experten einen entscheidenden Schritt nach vorne und rechnen mit einem Plus von 55,94 Prozent auf 119,5 Millionen CAD.



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com