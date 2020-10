Canopy Growth baut mit BioSteel Getränkegeschäft in den USA aus

• Canopy Growth verkaufte in Kanada mehr als 1,5 Millionen Cannabis-Drinks in kürzester Zeit• Kooperation mit BioSteel und Erweiterung des Getränke-Portfolios• BioSteel in Kooperation mit großen Getränkelieferanten

Im Jahr 2019 wurden in den USA insgesamt knapp vier Millionen Getränkedosen mit Cannabis-haltigem Inhalt verkauft, so das Magazin FOOD DIVE. In Kanada wurden Cannabis-haltige Getränke hingegen erst Anfang diesen Jahres legalisiert. Trotz der geringeren Population - in Kanada leben knapp 40 Millionen Menschen gegenüber 330 Millionen in den USA - konnte Canopy Growth seit dem Launch seiner Produkte im März 2020 und trotz der Konkurrenz anderer Hersteller in Kanada bereits mehr als 1,5 Millionen Getränke verkaufen, so Andrew Rapsey, Global Head of Beverage bei Canopy in einem Interview mit FOOD DIVE.

Canopy Growth ist eine Erfolgsgeschichte - und will mit Getränken noch mehr erreichen

Die Zahlen spiegeln den Erfolg wider, der Canopy Growth in der Firmengeschichte begleitet: Das 2013 gegründete kanadische Unternehmen konnte eigenen Angaben zufolge 2014 als erstes Unternehmen in ganz Nordamerika öffentlich und legal mit seinen Cannabis-haltigen Produkten handeln. Canopy Growth war die erste Firma der Branche an den Börsen in Toronto und New York und wurde Mitte 2019 - ebenfalls als erstes Unternehmen der Branche - im globalen Aktienindex S&P/TSX 60 - einem der wichtigsten Indizes der kanadischen Börse - gelistet. Die Nettoeinnahmen im Steuerjahr 2020 beliefen sich auf 399 Millionen kanadische Dollar.

Alle hergestellten Produkte werden dabei über Marken vertrieben, die bereits etabliert sind und denen - so Canopy Growth auf der Firmenwebsite - die Kunden vertrauen. Dazu gehört etwa Martha Stewart, die für das Unternehmen CBD-Öle und -Wellnessprodukte bewirbt und vertreibt. In diesem Jahr wurden in Kanada nun die so erfolgreichen Cannabis-haltigen Getränke in das Canopy-Sortiment aufgenommen. "Die Tatsache, dass wir tatsächlich innerhalb einer so kurzen Zeit fast den halben Markt in Kanada einnehmen konnten […] ist wirklich aufregend für uns und wir werden sicherlich mit Volldampf an unserem Getränke-Portfolio arbeiten", so Rapsey im September gegenüber FOOD DIVE.

Mit BioSteel soll der US-amerikanische Getränkemarkt eingenommen werden

Das Ziel für die nächsten zwei bis drei Jahre sei laut Rapsey, in Kanada mehr als 50 Prozent des Marktes für Cannabis-haltige Getränke einzunehmen - aber auch, die Canopy Growth-Getränke in den USA zu etablieren.

Zunächst aber baut das Unternehmen sein Engagement an einer anderen Stelle des Getränkemarktes aus: 2019 hat Canopy Growth eine Mehrheitsbeteiligung am ebenfalls kanadischen Unternehmen BioSteel Sports Nutrition erworben. BioSteel ist ein 2009 gegründeter Hersteller von Ernährungsprodukten für Sportler, der in diesem Jahr eine neue Auswahl zuckerfreier, natürlicher Drinks auf den Markt gebracht hat.

Bereits Mitte Oktober, also nur knapp einen Monat nach Rapseys Aussage, es würde intensiv am Getränke-Portfolio gearbeitet, wurde in einer Pressemitteilung von Canopy Growth und BioSteel eine Kooperation zwischen BioSteel und zwei großen Getränkelieferanten bekannt gegeben: Manhattan Beer und Reyes Beer Division werden die neuen BioSteel-Drinks in New York, Kalifornien, Florida und anderen Regionen der USA ausliefern und kurbeln damit den Vertrieb der Drinks in den USA an.

Diese Kooperation erweitert das Geschäftsgebiet von Canopy Growth und könnte die Etablierung der Cannabis-Getränke des Unternehmens in den USA erleichtern. Einen genauen Zeitpunkt, an dem der Schritt in die USA gemacht werden soll, nennt Rapsey allerdings noch nicht.

