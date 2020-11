Merck & Co stärkt Onkologie-Pipeline mit VelosBio-Übernahme - Aktie steigt

Wie das Unternehmen mitteilte, übernimmt es für 2,75 Milliarden US-Dollar in bar das Biopharma-Unternehmen VelosBio. Mit VLS-101 hat die VelosBio Inc einen Medikamentenkandidaten zur Behandlung solider Tumore in der klinischen Studienphase 2. Die Übernahme soll noch bis Jahresende unter Dach und Fach gebracht werden.Derzeit steigt die Merck -Aktie an der NYSE um 1,80 Prozent auf 82,03 Dollar.

NEW YORK (Dow Jones)

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com