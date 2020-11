BASF setzt Milliardeninvestition in Indien aus

Grund ist die weltweite Corona-Pandemie und die damit einhergehenden globalen wirtschaftlichen Unsicherheiten, wie die Beteiligten nach Abschluss einer Machbarkeitsstudie mitteilten. "Trotz aller Versuche, den Umfang und die Ausgestaltung zu optimieren, musste das Projekt ausgesetzt werden", heißt es in der Mitteilung.

Komplett gestorben ist das Vorhaben, zu dem sich der Ölkonzern der Emirate Adnoc, die indische Adani-Gruppe und das österreichische Chemieunternehmen Borealis zusammengetan haben, und das nach früheren Angaben Investitionen von 4 Milliarden US-Dollar hätte umfassen sollen, noch nicht. Alle Beteiligten wollen die Marktbedingungen regelmäßig überprüfen und Optionen ausloten, "die sich im Laufe der Zeit ergeben könnten", hieß es.

Das zweite Großprojekt von BASF in Fernost - ein zweiter Verbundstandort in der chinesischen Hafenstadt Zhanjiang für 10 Milliarden Dollar - ist bisher nicht gefährdet. BASF-Vorstandschef Martin Brudermüller sagte kürzlich, das Großprojekt nach dem Vorbild von Ludwigshafen in der Provinz Guangdong und die Batteriematerialprojekte in Finnland und Deutschland würden energisch vorangetrieben.

FRANKFURT (Dow Jones)

