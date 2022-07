10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Montag

Der DAX kann seine Stabilisierung zu Wochenbeginn voraussichtlich fortsetzen. In vorbörslichen Indikationen legt der Leitindex um 0,7 Prozent auf 12.955 Punkte zu.

2. Börsen in Fernost legen zu

Die Börsen in Asien können am Montag steigende Kurse verbuchen. In Tokio wird aufgrund eines Feiertags zum Wochenstart nicht gehandelt. Der Leitindex Nikkei verharrt auf seienem Schlussstand von Freitag. Da war er um 0,54 Prozent auf 26.788,47 Punkte gestiegen. Auf dem chinesischen Festland sind die Börsen hingegen geöffnet. Der Shanghai Composite legt gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 1,27 Prozent auf 3.269 Punkte zu. Der Hang Seng in Hongkong klettert zur gleichen Zeit um 2,28 Prozent auf 20.761 Einheiten.

3. GAZPROM-Aktie: GAZPROM bittet Siemens Energy Rückgabe der Nord-Stream-Turbine in die Wege zu leiten

Der russische Energiekonzern GAZPROM hat Siemens Energy darum gebeten, die Rückgabe der Turbine für die Erdgas-Pipeline Nord Stream 1 in die Wege zu leiten.

4. Linde-Aktie steigt nachbörslich: Linde plant wohl Abbau von Stellen im Anlagenbau

Bei Linde steht nach dem Rückzug aus Russland offenbar ein Stellenabbau an.

5. Boeing-Aktie: Boeing erwartet trotz Wegfall Russlands vorerst höheren Flugzeugbedarf

Bei der ersten großen Luftfahrtmesse seit der Corona-Pandemie erwarten Experten kein ganz so großes Auftragsfeuerwerk wie vor der Krise.

6. BVB-Aktie: Sammer zählt BVB zu Bayern-Herausforderern - Neuzugang Haller verspürt keinen Druck als Haaland-Nachfolger

Matthias Sammer zählt Borussia Dortmund in der neuen Bundesliga-Saison neben RB Leipzig, Bayer 04 Leverkusen "und einem Überraschungsteam" zu den Herausforderern von Bayern München.

7. Lufthansa-Aktie: Krankenstand bei Lufthansa durch Corona stark gestiegen

Der Krankenstand bei der Lufthansa ist durch Corona stark angestiegen.

8. VW-Aktie: VW erwartet steigende Preise für Verbrenner wegen aufwendigerer Abgasreinigung - VW hält an Produktion in umstrittener Region Xinjiang fest

Der VW-Konzern sieht in Autos mit Verbrennungsmotor mittelfristig keine kostengünstige Alternative mehr zu Elektroautos.

9. Ölpreise starten mit Aufschlägen in die Woche

Die Ölpreise sind am Montag mit leichten Aufschlägen in die neue Woche gegangen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 101,80 US-Dollar. Das waren 64 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 31 Cent auf 97,90 Dollar.

10. Euro mit leichten Gewinnen

Der Euro ist am Montag mit leichten Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0090 US-Dollar und damit etwas mehr als vor dem Wochenende. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0059 Dollar festgesetzt.

