DAX freundlich erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- Linde plant wohl Abbau von Stellen im Anlagenbau -- GAZPROM bittet Siemens Energy Rückgabe der Nord-Stream-Turbine in die Wege zu leiten

E.ON will Glasfaser-Ausbau in Deutschland beschleunigen. Boeing erwartet trotz Wegfall Russlands vorerst höheren Flugzeugbedarf. Sammer zählt BVB zu Bayern-Herausforderern. Krankenstand bei Lufthansa durch Corona stark gestiegen. VW erwartet steigende Preise für Verbrenner wegen aufwendigerer Abgasreinigung.

Werbung

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich am Montag weiter erholen. Der DAX wird um 0,75 Prozent höher bei 12.961 Punkten erwartet. Am Freitag ging er 2,76 Prozent fester bei 12.864,72 Punkten ins Wochenende. Beim TecDAX stehen die Börsenampeln am Montag ebenfalls auf Grün. Am Freitag schloss er 2,16 Prozent höher bei 2.937,56 Punkten. Auch zu Beginn der neuen Woche wird eine weitere Stabilisierung des deutschen Marktes erwartet - zumal die Vorgaben aus den USA und Asien äußerst positiv sind. Unerwartet robuste US-Einzelhandelsumsätze und niedrigere mittelfristige Inflationserwartungen in der Umfrage der Uni Michigan hätten die Risikofreude der Anleger wieder belebt, hieß es laut dpa-AFX bei der Commerzbank. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken

An den europäischen Börsen werden zum Wochenstart steigende Kurse erwartet. Der EURO STOXX 50 verzeichnet in vorbörslichen Indikationen ein Plus von 0,8 Prozent auf 3.504 Punkte. Den Freitagshandel hatte er 2,37 Prozent stärker bei 3.477,20 Punkten beendet. Auch zum Start in die neue Woche erwarten Marktbeobachter, dass die gute Stimmung anhält. Gesprochen wird allerdings lediglich von einem verhaltenen Optimismus, da die EZB-Sitzung am Donnerstag bereits ihre Schatten vorauswirft. Zudem entscheidet sich am gleichen Tag auch, ob Russland die Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 wieder aufnehmen wird. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die Wall Street erholte sich am Freitag etwas von ihrer fünftägigen Durststrecke. So eröffnete der Dow Jones mit einem moderaten Gewinn und vergrößerte diesen anschließend noch. Letztlich notierte er 2,14 Prozent höher bei 31.286,02 Punkten. Auch der technologielastige NASDAQ Composite legte nach einem starken Start weiter zu. Bis zum Handelsende kletterte er um 1,79 Prozent auf 11.452,42 Zähler. Stützend wirkten positive Konjunkturdaten: Der für die US-Wirtschaft wichtige Einzelhandelsumsatz war im Juni deutlicher als erwartet gestiegen. Zudem zogen die Einfuhrpreise im vergangenen Monat nicht so stark an wie befürchtet, und der Empire State Index, der die Stimmung in den Industrieunternehmen im US-Bundesstaat New York misst, verbesserte sich im Juli überraschend. Beschwichtigende Worte von Fed-Gouverneur Christopher Waller, der die Erwartungen an eine Zinserhöhung um 100 Basispunkte durch die US-Notenbank dämpfte, sorgten zudem noch immer für etwas Entspannung. Im Blick stand zudem die anlaufende US-Berichtssaison. Die Quartalsausweise von Citigroup und Wells Fargo wurden trotz Ergebnisrückgängen positiv aufgenommen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken