Darum steigen die Ölpreise stark

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 105,66 US-Dollar. Das waren 4,50 Dollar mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 4,13 Dollar auf 101,72 Dollar.

Die Ölpreise profitierten von einer höheren Risikofreude der Anleger. Eine allgemein freundliche Stimmung mit Kursgewinnen an den weltweit führenden Aktienmärkten hätten die Notierungen von Rohöl mit nach oben gezogen, hieß es von Marktbeobachtern.

Außerdem hat der US-Dollar im Handel mit anderen wichtigen Währungen zum Wochenauftakt deutlich an Stärke verloren. Dies macht das in Dollar gehandelte Rohöl in Ländern außerhalb des Dollarraums günstiger, was für eine stärkere Nachfrage sorgt.

Die Ölpreise bewegen sich weiter auf hohem Niveau. Verglichen mit dem Jahresanfang liegt der Preis für Rohöl aus der Nordsee um etwa 35 Prozent höher. Hauptgrund ist der Krieg Russlands gegen die Ukraine und Sanktionen gegen Russland. Das Angebot an russischem Rohöl ist infolgedessen vor allem in den westlichen Industriestaaten gesunken./jkr/he

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

