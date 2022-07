Längere Batterielaufzeit und robustes Metallgehäuse: Pläne für Apple Watch für Extremsportler geleakt

• Im Herbst soll von Apple eine Watch für Extremsportler angekündigt werden• Bildschirm und Gehäuse sollen besonders bruchsicher sein• Die Sport-Uhr soll einige Features der Apple Watch Series 8 bekommen

Apple plant eine Uhr für Extremsportler - dies berichtete Bloomberg Anfang Juli mit Verweis auf "mit den Plänen vertrauten" Quellen, die anonym bleiben möchten. Vorgestellt werden soll die Smartwatch noch in diesem Jahr.

Apple-Sprecherin kommentiert den Leak nicht

Während sich eine Apple-Sprecherin gegenüber dem Nachrichtenportal nicht zu dem Thema äußerte, erklärten die anonymen Personen, die neue Apple Watch bekomme eine längere Batterielaufzeit und ein besonders robustes Metallgehäuse. Zudem soll die Fitnessuhr mit einem 2-Zoll-Bildschirm ausgestattet werden. Alle anderen Uhren des Herstellers haben eine maximale Bildschirmgröße von 1,9 Zoll - offenbar auch die Modelle der im Herbst kommenden Apple Watch Series 8 und das vorgesehene Update der Apple Watch SE, so Bloomberg. Die Auflösung werde bei 410 x 502 Pixeln liegen.

Apples Sport-Watch bekommt S8-Prozessor mit ähnlicher Performance wie S7-Chip

Der zusätzliche Platz auf dem Screen könnte Bloombergs Quellen zufolge dafür verwendet werden, mehr und neue Fitnessinformationen auf einmal anzuzeigen. Apple habe etwa für watchOS 9 neue Features eingebaut, darunter Multisport-Workouts und ein verbessertes Intensivtracking während sportlicher Aktivitäten. Außerdem soll die Uhr - wie die Apple Watch Series 8 - die Körpertemperatur messen können, hinzu kommen offenbar Features wie die Messung von Daten beim Schwimmen und ein S8-Prozessor mit einer ähnlichen Performance wie der S7-Chip in den Modellen der Series 7.

Die Quellen wollen außerdem wissen, dass der Bildschirm besonders bruchsicher sei und das Gehäuse nicht aus Aluminium, sondern einem stärkeren Metall bestehen wird. The Verge weist darauf hin, dass andere Apple-Uhren mit stärkerem Metall-Gehäuse bisher hauptsächlich als modisches Accessoire getragen wurden.

Apples Uhr für Extremsportler wird wohl mindestens 699 US-Dollar kosten

Preislich wird die neue Apple-Sportuhr Bloomberg zufolge in den USA wohl bei mindestens 699 US-Dollar liegen. Das ist ungefähr so viel, wie auch Uhren für Extremsportler von anderen Herstellern kosten. So müssen Sportlerinnen und Sportler für Garmins leistungsstarke Uhren ebenfalls hohe dreistellige Beträge zahlen - was sich lohnen kann: Teilweise halten die Akkus dieser Geräte mehrere Tage oder Wochen und auch das GPS-Tracking funktioniert The Verge zufolge auf hohem Niveau. An diesen Features etwa müsse Apple hingegen noch arbeiten.

Angekündigt werden die Apple Watches üblicherweise im September, ebenso mit den neuen iPhones. Sie sind Teil von Apples Wearables, Home and Accessories Division, die dem Konzern im Steuerjahr 2021 38,4 Milliarden US-Dollar (rund zehn Prozent des Gesamtumsatzes) eingebracht hat.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com, Apple