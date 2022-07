Google-Mutter: Alphabet-Aktie nach vollzogenem Aktiensplit optisch deutlich billiger

• Alphabet-Aktiensplit im Verhältnis 1:20 vollzogen• Kapitalmaßnahme macht Aktien deutlich billiger• Vorteil für Kleinanleger?

Die Google-Mutter Alphabet hat am 15. Juli nach US-Börsenschluss ihren angekündigten Aktiensplit vollzogen. Der Internet-Gigant teilte die hochpreisigen Anteilsscheine der Klassen A, B und C im Verhältnis 1 zu 20. Jeder Aktionär, der zum Stichtag am 1. Juli Anteile besaß, bekam jeweils 19 zusätzliche Papiere ins Depot gebucht.

Das verbilligt den Kurs der Alphabet-Aktie optisch deutlich: In Frankfurt liegt der Aktienpreis bei 112,64 Euro nach 2.251,00 Euro zum Handelsschluss am Freitag.

Kleinanlegern soll Einstieg erleichtert werden

Der Aktiensplit soll insbesondere Kleinanlegern den Einstieg in die Alphabet-Aktie erleichtern. Die deutlich günstigeren Papiere könnten nun in vielen Anlegerdepots landen. Zudem hält sich der Mutterkonzern des Suchmaschinenriesen Google mit der erfolgten Kapitalmaßnahme die Chance auf eine Aufnahme in den US-Traditionsindex Dow Jones offen. Bislang hatte der zu hohe Aktienpreis eine Indexaufnahme in den preisgewichteten Index verhindert.

Alphabet-Aktie seit Jahresbeginn deutlich unter Druck

Alphabet-Aktien der Klasse C haben im bisherigen Jahresverlauf an der US-Börse rund 23 Prozent verloren. Der Vergleichsindex NASDAQ Composite büßte im gleichen Zeitraum knapp 27 Prozent ein. Der Suchmaschinengigant hielt sich also etwas besser als der breite Vergleichsmarkt. Im Vorjahr hatten Alphabet-Titel mit einem Plus von rund 65 Prozent noch zu den Bestperformern am Markt gehört.

Frei gehandelt werden an der US-Börsen Alphabet-Aktien der Klassen A und C. B-Aktien sind unterdessen mit zehnfachem Stimmrecht ausgestattet und Gründungsmitgliedern und Insidern vorbehalten, sie werden nicht am freien Markt gehandelt. Dementgegen haben C-Aktionäre überhaupt keine Stimmrechte.



