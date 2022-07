Scam oder noch in den Kinderschuhen? Erste NFT-Konsole "Polium One" erntet Shitstorm

• Noch in diesem Herbst soll der Prototyp der ersten NFT-Gaming-Konsole vorgestellt werden• Die Vorbestellungen werden laut Herstellerangaben über den Kauf von NFTs abgewickelt• Im Netz wird spekuliert, das Startup plane einen Scam

Polium will "Multi-Chain-Konsole" extra für NFT-Games entwickeln

Das junge Startup Polium hat Anfang Juli über Twitter und auf seiner Website angekündigt, eine "Multi-Chain-Konsole für Web3-Gaming" auf den Markt zu bringen. Mit der "Polium One" sollen Gamer NFT-Spiele zocken können, die auf Basis von Solana, Ethereum, Polygon, Immutable X, BNB, Harmony, EOS oder Wax gebaut sind. NFT-Spiele geben die Möglichkeit, in einer virtuellen Welt NFTs zu gewinnen und so Geld zu verdienen.

We are introducing the Polium One, A multi-chain console for Web 3 Gaming. #Web3OnConsole pic.twitter.com/tkRaP2O13A - Polium (@Polium__) July 2, 2022

Vorbestellt wird die "Polium One" per NFT-Kauf

Für die Vorbestellung einer "Polium One" soll man einen von insgesamt 10.000 "Polium Pass"-NFTs kaufen. Die Besitzer eines "Polium Pass" erhalten dann eine Konsole, sobald diese auf dem Markt ist. So weit sein soll es 2024. Bezahlen muss man dann nur noch die Transportkosten, heißt es auf der Polium-Website.

So weit, so gut - im Netz allerdings erntet Polium einen breiten Shitstorm, denn das Startup hat sich bereits einige Fehltritte erlaubt. So scheinen die technischen Details keinen Sinn zu ergeben, berichtet t3n: Eine 8K-Auflösung bei einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Frames plus Raytracing und einem Controller mit haptischem Feedback, Touchpad und "Wallet Button" seien viel mehr als ein Startup dieser Größe umsetzen könne, laute die Kritik. Seither korrigierte Polium die Auflösung auf 4K runter, und auch die zunächst angekündigte "Touch-ID" habe man umbenannt zu "Fingerabdruckleser", nachdem in den Medien darauf hingewiesen wurde, dass "Touch-ID" ein von Apple geschützter Begriff sei. In diesem Zusammenhang weist t3n darauf hin, dass ein "Fingerabdruckleser" absolut nicht dasselbe ist, wie eine "Touch-ID", bei Polium aber offenbar dasselbe Feature bezeichnet.

Polium verteidigt seine Arbeit auf Twitter

Zudem habe Polium bereits mehrfach Copyright-geschützte Grafiken aus NFT-Games von seiner Website nehmen müssen und das Logo des Unternehmens sei von Nintendos Gamecube abgekupfert worden. Dies bestreitet das Startup jedoch in einer Reihe von Info-Tweets auf Twitter. Man habe das Logo nicht geklaut, sei aber dennoch bereits dabei, ein neues zu entwerfen. Weiter geht Polium darauf ein, dass es noch keine Spiele vorweisen kann. Man sei noch in Gesprächen mit Spieleentwicklern.

2️⃣ The console will have games and exclusive games. We are currently in talks with different Web 3 Game Developers and will make some announcements soon. We know that a console can’t be successful without games. - Polium (@Polium__) July 4, 2022

Teile der Community sind sicher, dass Polium ein Rugpull ist

Wie Polium auf seiner Website schreibt, wird noch im November dieses Jahres ein Prototyp vorgestellt. Überzeugt dieser, könnten sich die Wogen glätten. Momentan jedoch melden sich auf dem Discord-Server des Unternehmens und in den sozialen Medien vermehrt Stimmen, die Polium die Planung eines Rugpulls mit den "Polium Pass"-NFTs zu planen - sich also heimlich aus dem Staub zu machen, wenn genügend Kundinnen und Kunden Token gekauft haben.

Auf Twitter beispielsweise schrieb ein User als Antwort auf den Link zum Discord-Channel: "Discord ist das einzige hiervon, das tatsächlich existiert."

Discord is the only part of this that actually exists. That's because it isn't your product. - Monty 🇺🇦 (@MadMontyMN) July 4, 2022

