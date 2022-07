BMW-Aktie dennoch fester: Produktion in BMW-Werk in Dingolfing lahmgelegt

Werbung

Heute im Fokus

DAX klettert über 13.000-Punkte-Marke -- Uniper schöpft KfW-Kreditfazilität aus -- Linde plant wohl Abbau von Stellen im Anlagenbau -- E.ON, GAZPROM, Siemens Energy, VW, Covestro im Fokus

Produktion in BMW-Werk in Dingolfing lahmgelegt. Viele Aufträge für Airbus und Boeing auf Luftfahrtmesse erwartet. Bank of America bewegt Chemiewerte - Empfehlung für BASF. GSK-Abspaltung Haleon mit erstem Handelstag in London. Alphabet-Aktie nach vollzogenem Aktiensplit optisch deutlich billiger. H&M gibt Russland-Geschäft auf. Deliveroo senkt Jahresprognose. Stellantis beendet chinesisches Joint-Venture zu Jeep-Produktion.