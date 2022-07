Rekord gebrochen: Tesla Model S Plaid erreicht 350 km/h

Aktien in diesem Artikel Tesla 715,00 EUR

• Track-Mode steigert die Höchstgeschwindigkeit auf 282 km/h• Neuer Geschwindigkeitsrekord durch Software-Hack• Tuner-Modul soll bald auf den Markt kommen

Tesla verspricht auf der Homepage eine Höchstgeschwindigkeit von 322 Kilometer pro Stunde für das Model S Plaid. Nach der Auslieferung konnten jedoch zunächst nur 262 km/h erreicht werden, da die Software die Geschwindigkeit darüber hinaus abregelte. Anfang diesen Jahres wurde es dann mithilfe des Softwarepakets "Track Mode" möglich, die Höchstgeschwindigkeit auf 282 km/h zu erhöhen.

Es lassen sich nur Vermutungen anstellen, warum Tesla die eigens anvisierte Höchstgeschwindigkeit mittels Software unterbindet. electrek nimmt an, es könnten Sorgen um die drei verbauten Motoren, die Batterien oder die Bremsen sein, die zuletzt mit einem 20.000 US-Dollar-Paket (Karbon-Keramik-Kit) aufgerüstet wurden, die Tesla zu dieser Maßnahme veranlassen.

Rekordversuch gelungen

Dem kanadischen Softwarehersteller Ingenext, der sich auf die Freischaltung von durch Software gesperrte Funktionen in Teslas spezialisiert hat, ist es nun gelungen, die Abriegelung im Model S Plaid zu umgehen und die vom Hersteller angegebene Geschwindigkeit sogar noch zu übertreffen. Für den Versuch wurden außer leistungsstärkeren Bremsen und leistungsfähigeren Reifen keine weiteren Veränderungen am Fahrzeug vorgenommen.

Als problematisch beim Geschwindigkeitsversuch hat sich für den CEO von Ingenext, Guillaume André, die Länge der Strecke herausgestellt. Bereits vorangegangene Versuche waren an einer zu kurzen Strecke gescheitert. Um die Geschwindigkeit von letztlich 348 km/h nun auf der drei Kilometer langen Start- und Landebahn des Flughafens von Trois-Rivières in Quebec, Kanada, zu erreichen, benötigte Guillaume André rund zwei Kilometer. Nicht nur die Location, sondern auch der Sound des Tesla ließen die Augenzeugen an den Start eines Jets denken. Trotz der leistungsfähigeren Bremsen, benötigte der Testpilot die gesamte zur Verfügung stehende Strecke für den Bremsvorgang.

Höchstgeschwindigkeit übertroffen

Es handelt sich zwar nicht um einen offiziellen Rekordversuch, da bestimmte Kriterien, wie ein geeichtes Messgerät in der Fahrerkabine oder die Wiederholung des Laufs in die entgegengesetzte Richtung, nicht erfüllt wurden. Dennoch zeigt Ingenext, dass das neue Model S Plaid die vom Hersteller anvisierte Höchstgeschwindigkeit von 322 Kilometern pro Stunde sogar übertreffen kann. Laut electrek plant Ingenext, das Modul zur Freischaltung der Geschwindigkeit und weiteren Funktionen demnächst auf den Markt zu bringen.

