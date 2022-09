10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Montag - DAX vor positivem Wochenstart an Frankfurter Börse

Der DAX bewegt sich am Montag rund eine Stunde vor Handelsstart in der Gewinnzone.

2. Börse in Tokio mit Gewinnen - Feiertag in China

In Tokio legt der Nikkei gegen 08:00 MESZ um 1,04 Prozent auf 28.509,12 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland und in Hongkong bleiben die Börsen am Montag geschlossen. Der Shanghai Composite notierte am Freitag letztlich 0,82 Prozent im Plus bei 3.262,05 Zählern. Der Hang Seng in Hongkong stieg vor dem Wochenende um 2,69 Prozent auf 19.362,25 Punkte.

3. Henkel-Chef Knobel verlangt Unterstützung für die deutschen Betriebe

Henkel-Chef Carsten Knobel fordert angesichts steigender Energiepreise Unterstützung für die deutschen Betriebe. Zur Nachricht

4. Software-AG-Finanzvorstand setzt große Erwartung in Silver Lake

Zögerliche Kunden und eine zu geringe Zahl an Abschlüssen führten dazu, dass der Auftragseingang der Software AG im Bereich Digital Business zuletzt unter den Erwartungen blieb. Zur Nachricht

5. Tesla beantwortet Bürgerfragen - Produktion fährt weiter hoch

Knapp ein halbes Jahr nach der Eröffnung der europaweit ersten Fabrik von US-Elektroautobauer Tesla in Grünheide bei Berlin haben Hunderte Interessierte einen Informationstag besucht. Zur Nachricht

6. Munich Re-Aktie: Rückversicherungsschutz wird teurer

Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re rechnet vor allem wegen der hohen Inflation mit weiter steigenden Preisen für Rückversicherungsschutz. Zur Nachricht

7. Bundesbank-Chef: Höhepunkt der Inflation könnte im Dezember erreicht werden

Die Europäische Zentralbank will sich bei ihrem Kampf gegen die rekordhohe Inflation nach Worten von Bundesbank-Chef Joachim Nagel nicht von den trüben Wirtschaftsaussichten beirren lassen. Zur Nachricht

8. Uniper-Chef verteidigt Sponsoring-Aktivitäten

Der mit Steuermilliarden gerettete Gasimporteur Uniper hat seine Sponsoring-Aktivitäten verteidigt. Zur Nachricht

9. Ölpreise mit Abschlägen

Die Ölpreise sind am Montag mit Abschlägen in die neue Woche gestartet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 91,46 US-Dollar. Das waren 1,38 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,49 Dollar auf 85,30 Dollar.

10. Euro über Dollar-Parität

Der Euro hat am Montag weiterhin mehr als einen Dollar gekostet. Am Morgen notierte die Gemeinschaftswährung mit 1,0085 Dollar und damit über der Parität zur US-Währung. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,0049 Dollar festgesetzt.

Bildquellen: Tom Wang / Shutterstock.com