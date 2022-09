DAX fester erwartet -- Börse in Tokio mit Gewinnen - Feiertag in China -- Software-AG-Finanzvorstand setzt große Erwartung in Silver Lake -- Munich Re, Uniper im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Montag an seinen starken Wochenausklang anknüpfen.

An den europäischen Aktienmärkten dürften am Montag die Bullen dominieren.

Die Inflations- und Rezessionsängste der letzten Wochen haben am Freitag etwas nachgelassen. Stattdessen traten an den US-Börsen Schnäppchenjäger auf den Plan. Für gute Stimmung sorgte außerdem, dass die Inflation in China überraschend nachgelassen hat.

An der Wall Street tendierten die wichtigsten Aktienindizes am Freitag deutlich bergauf.

Am Montag geht es an der Börse in Tokio aufwärts.

In Tokio legt der Nikkei gegen 07:00 MESZ um 1,02 Prozent auf 28.501,98 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland und in Hongkong bleibt die Börse am Montag geschlossen. Der Shanghai Composite notierte zuletzt 0,82 Prozent im Plus bei 3.262,05 Zählern. Der Hang Seng in Hongkong stieg zuletzt um 2,69 Prozent auf 19.362,25 Punkte.

Am Montag sind einige Märkte wegen diversen Feiertagen geschlossen, so auch die Börsen auf dem chinesischen Festland und in Hongkong. Derweil präsentiert sich die Börse in Tokio zum Wochenstart freundlich. Stützend wirken unter anderem die Aufschläge an der US-Börse zum Wochenschluss und die Schwäche des US-Dollars.