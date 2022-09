Nachruf und Folgen - Britische Wirtschaft unter Schock: Queen Elizabeth II. ist tot

Elizabeth die Zweite, von Gottes Gnaden Königin des Vereinigten Königreiches Großbritannien und Nordirland und ihrer anderen Königreiche und Territorien, Oberhaupt des Commonwealth, Verteidigerin des Glaubens - so ihr offizieller Titel - wurde am 21. April 1926 geboren und bestieg den Thron am 6. Februar 1952 im Alter von nur 25 Jahren. Sie war mit einer Amtszeit von über 70 Jahren die am längsten herrschende britische Monarchin. Vor ihr hatte Queen Victoria, die 63 Jahre und sieben Monate lang regierte, diesen Titel inne.

Mit dem Tod von Queen Elizabeth II. am 8. September 2022 ist die Krone automatisch auf ihren Sohn Charles, den bisherigen Prince of Wales, übergegangen. Doch nicht nur das hat sich geändert. Der Tod der Queen wird das Leben im gesamten Vereinigten Königreich beeinflussen: Tausende Menschen dürften in den kommenden Tagen zum Buckingham Palast pilgern, um dort Blumen niederzulegen und ihre Anteilnahme auszudrücken. Und auch an der britischen Wirtschaft geht der Tod der Queen nicht spurlos vorbei.

Neuer Feiertag verursacht Schaden in Milliardenhöhe

Da der letzte Monarch vor mehr als 60 Jahren, nämlich im Jahr 1952 starb, lassen sich die volkswirtschaftlichen Kosten nicht ganz genau beziffern. Fakt ist aber: Der Tag des Staatsbegräbnisses, das laut offiziellem Protokoll zwölf Tage nach dem Tod der Queen stattfindet, wird ein gesetzlicher Feiertag. Alle Firmen im Vereinigten Königreich werden an diesem Tag schließen, einige allerdings auch schon früher. Das Gleiche gilt für den Tag der offiziellen Krönung des neuen Monarchen. Diese wird allerdings erst in einigen Monaten stattfinden.

Auch wer an diesen Tagen an der Börse in London handeln möchte, hat das Nachsehen. Denn auch die London Stock Exchange bleibt am Tag der Beisetzung und später am Tag der Krönung geschlossen. Gleiches gilt auch für die britischen Banken. Während überall sonst auf der Welt also gehandelt wird, steht die Börsen- und Wirtschaftswelt im Vereinigten Königreich an diesen Tagen also praktisch still.

Laut "Business Insider" werden diese freien Tage die britische Wirtschaft Milliarden kosten: Das US-Magazin schätzt den Schaden für das BIP auf 1,2 bis 6 Milliarden Britische Pfund. Der Verlust könnte aber tatsächlich noch höher ausfallen. Denn auch schon bei der Hochzeit von Prinz William und Kate Middleton - bei der es nur einen nationalen Feiertag gab - berechnete ein britischer Wirtschaftsverband laut "Süddeutscher Zeitung" einen volkswirtschaftlichen Verlust von sechs Milliarden Pfund bedingt durch Firmenschließungen und Produktionsausfälle. Bei zwei freien Tagen dürfte der finanzielle Schaden entsprechend höher liegen. Das Geld, das Touristen ins Land bringen, die extra wegen den Trauerfeierlichkeiten oder der Krönung anreisen, wird diesen Betrag wohl kaum ausgleichen können.

Britische Währung muss umgestaltet werden

Doch das Vereinigte Königreich verliert durch den Tod der Queen nicht nur Geld - es bekommt auch völlig neues. Natürlich ist aber auch das wieder mit Kosten verbunden. Denn mit dem Tod von Queen Elizabeth II. müssen alle Münzen und Scheine der britischen Währung angepasst werden. Sie zeigen auf der Vorderseite ein Portrait des herrschenden Monarchen - und das ist ab sofort nicht mehr Elizabeth, sondern Charles.

Bis alle Münzen und Banknoten, die sich aktuell im Umlauf befinden, ausgetauscht sind, wird es jedoch mehrere Jahre dauern. Bank of England und Royal Mint werden dabei allerdings voraussichtlich nicht schneller vorgehen als sonst, wenn sie alte Scheine und Münzen aus dem Verkehr ziehen. Bei der Münzprägeanstalt Royal Mint muss beispielsweise zunächst ein neuer Prägestempel angefertigt werden. Erst wenn dieser fertig ist, können die Münzen mit Charles' Porträt geprägt werden. Bis dahin wird weiterhin der alte Stempel benutzt, der das Bild von Queen Elizabeth II. zeigt. Der Übergang dürfte problemlos verlaufen, da beide Institutionen auf diesem Gebiet Erfahrung haben: Die Royal Mint hat das Kopfbild der Queen auf den Münzen bereits viermal aktualisiert, um es ihrem Alter anzupassen und auch die Bank of England bringt regelmäßig neue Serien der Banknoten heraus, bei denen sich jeweils die Abbildung auf der Rückseite ändert.

Dennoch ist es natürlich nicht billig, alle Scheine und Münzen des Britischen Pfunds auszutauschen. Laut Royal Mint gibt es keine Schätzungen für die Gesamtkosten, die anfallen, wenn ein neuer Monarch auf den Thron kommt und die Prägeanstalt verrät auch nicht, wie viel es im Normalfall kostet, neue Münzen herzustellen. Meist ist es jedoch so, dass der Materialwert der Münzen zwar unter ihrem Nominalwert liegt, die Herstellungskosten diesen je nach Münzart aber übersteigen können. Die Bank of England gibt etwas mehr preis und schreibt in ihrem Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2015/2016, dass die Kosten für die Produktion der Banknoten in diesem Zeitraum 43 Millionen Britische Pfund betragen hätten. Mit dem Tod der Queen dürfte dieser Betrag jedoch steigen, da nach und nach sämtliche Banknoten neu gestaltet und produziert werden müssen.

Das Ende des Commonwealth?

Ohne Queen Elizabeth II. könnte auch das Commonwealth, das aktuell aus 52 Mitgliedsstaaten besteht, endgültig auseinanderbrechen. Zwar ist Charles jetzt automatisch das Staatsoberhaupt in den 16 Ländern des Staatenbundes, bei denen zuvor die Queen an der Spitze stand, jedoch denken einige dieser Staaten schon länger darüber nach, ihre Verbindungen zum Vereinigten Königreich zu lösen. Der Tod der Queen könnte nun den entscheidenden Ausschlag geben.

Wirtschaftlich wird das allerdings keine großen Auswirkungen haben, da das Commonwealth die Mitgliedstaaten nur lose durch ihre gemeinsame Treue zur Krone verbindet. Das britische Königshaus erhält aber keine Steuern oder sonstige Abgaben von ihnen, und auch beim Handel gibt es keine Sonderstellungen. Allerdings sprechen die Mitgliedsstaaten bisher alle zwei Jahre über wichtige politische und wirtschaftliche Fragen und einigen sich gegebenenfalls auf ein gemeinsames Vorgehen. Sollte das Commonwealth nun also wirklich auseinanderbrechen, könnte die internationale Wirtschaftspolitik in Zukunft etwas komplizierter werden.





