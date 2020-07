Die Queen bringt nun ihren eigenen Gin auf den Markt

Warum Corona sie zu dieser Entscheidung bewegte

Die COVID-19-Pandemie riss ein großes Loch in die Kassen der Royal Family, da eine bestimmte Geldquelle trocken blieb. Aufgrund der internationalen Lockdowns, der Reisebeschränkungen sowie der verschärften Hygiene- und Abstandsregelungen, blieben sämtliche Tourismus-Einnahmen aus. Die Residenzen der Queen werden nämlich zu Nicht-Pandemie-Zeiten von unzähligen Touristen und Fans der britischen Königsfamilie besucht, die neben den Zahlungen für diverse Eintritte auch Einkäufe in den königlichen Souvenir-Shops tätigen. Laut "Mirror" belaufen sich die Einbußen auf rund 30 Millionen Pfund, umgerechnet ca. 33 Millionen Euro.

Angst um königliche Kunstsammlung

Als besonders gefährdet sieht die Queen den Erhalt der königlichen Kunstsammlung, für den der sogenannte Royal Collection Trust sorgt. Um die Instandhaltung der Kunstobjekte sowie des antiken Mobiliars zu gewährleisten, wurde die Marketingidee geboren, das Königshaus könnte einen eigene Gin herausbringen. Alle Gewinne kommen dem Royal Collection Trusts zugute, bei dem es sich um eine eingetragene Wohltätigkeitsorganisation handelt.

Erlesene Zutaten aus den Gärten des Buckingham Palace werden verwendet

Der Name des neuen Gins der Queen lautet "Buckingham Palace small-batch Dry Gin", womit gleichzeitig die Herkunft der für die Herstellung geernteten Zutaten und Kräuter referenziert wird. Es werden nämlich unter anderem Zitronenverbene, Weißdornbeeren und Maulbeerblätter für den Wacholderschnaps verwendet, die im Garten des Buckingham Palace gewachsen sind. Eine Eigenschaft, die die Chargen stark limitiert. Zu erwerben ist eine Flasche des royalen Getränks für 40 Pfund, was rund 44 Euro entspricht. Wer sich also eines der aufwändig gestalteten und verzierten Exemplare sichern möchte, sollte dem Royal Collection Trust Souvenir Shop einen Besuch abstatten, wo der Gin zurzeit erworben werden kann - solange der Vorrat reicht.

